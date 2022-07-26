صحف رياضية: أهلا بنزيما.. رجاء رونالدو من مانشستر.. حماس صفقات برشلونة

شكل اقتراب برشلونة من صفقة الفرنسي كوندي ومطالبة كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بتركه يرحل واللقاء الودي بين برشلونة ويوفنتوس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتحطيم السويدي دوبلانتيس للرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة وفوز الفرنسي ماير بذهبية العشاري في بطولة العالم لألعاب القوى وإمكانية عودة كريم بنزيما للعب رفقة ريال مدريد أمام كلوب أمريكا ونصف نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بين إنجلترا والسويد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد السابق وكتبت: ”سانتياغو سولاري: فينيسيوس جونيور ليس موهوبا فقط بل هو مقاتل أيضا“.

كما تحدثت عن السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات الذي حل ثانيا في طواف فرنسا وكتبت:“ تادي بوجاتشر : أخطائي سوف تجعلني أكثر قوة“.

الصحيفة اهتمت ببطولة العالم لألعاب القوى والرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة وكتبت:“ دوبلانتيس رقم قياسي عالمي جديد 6 أمتار و21 سنتمترا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ولقائه الودي أمام يوفنتوس وكتبت :“ اختبار جديد أمام يوفنتوس أليغري “ و “ برشلونة يأمل في حسم صفقة كوندي هذا الأسبوع “ و “ اجتماع من أجل مستقبل فرانكي دي يونغ“.

كما اهتمت بالثنائي ليفاندوفسكي ورافينيا مهاجمي برشلونة الجديدين وكتبت:“ إنهم متحمسون “ و “ وصول ليفاندوفسكي ورافينيا أثار التفاؤل في برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال المدافع الفرنسي كوندي لبرشلونة وكتبت :“ تشافي يريد كوندي بالفعل“.

كما تحدثت عن اهتمام بايرن ميونخ بمهاجم إسبانيول برشلونة وكتبت :“ بايرن ميونخ يستهدف راؤول دي توماس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة ويوفنتوس الودي وكتبت :“ اختبار جديد من مستوى عال من أجل إيجاد توليفة التشكيل الأساسي.

كما اهتمت بتحطيم السويدي دوبلانتيس للرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة في بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت :“ دوبلانتيس : قفزة من أجل التاريخ“.

آس

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما للعب رفقة ريال مدريد ومشاركته المتوقعة أمام كلوب أمريكا المكسيكي وكتبت :“ أهلا بك“.

كما تحدثت عن قرب تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي كوندي وكتبت :“ كوندي على بعد خطوة“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وصفقاته الجديدة وكتبت :“ ناهويل مولينا في مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بحوار لجنة الحكام مع لاعبي الدوري الإسباني وتحطيم السويدي دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة في بطولة العالم لألعاب القوى.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرب عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله وكتبت :“ كريستيانو رونالدو: دعوني أرحل“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إنجلترا ومنتخب السويد في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت :“ ها نحن ذا “ و “ اللبؤات خارج الإلهام“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الفرنسي ماير بذهبية العشاري في بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت :“ فرنسا في الأفضل“.

كما اهتمت باجتماع الرئيس الفرنسي ماكرون مع المسؤولين الفرنسيين حول الاستعداد للألعاب الأولمبية باريس 2024 وكتبت :“ نحن في التوقيت المناسب من الاستعدادات“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على إجراء الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس عملية جراحية وكتبت :“ بوغبا توقف، سيجري عملية جراحية في الغضروف ويغيب لمدة شهرين“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات ميلان وكتبت :“ ميلان يوقف صفقة زياش ويأمل في إنهاء صفقة دي كيتيلير“.

كما اهتمت بإنتر ميلان وكتبت :“ زهانغ لن يغادر“.