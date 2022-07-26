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رياضة

إصابة الركبة تحرم بوغبا من مباراة يوفنتوس وبرشلونة
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 6:09 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 6:55 GMT

إصابة الركبة تحرم بوغبا من مباراة يوفنتوس وبرشلونة

أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن بول بوغبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس

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أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن بول بوغبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس يوم الثلاثاء.

ولم يوضح يوفنتوس فترة غياب بوغبا لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة.

وأضاف يوفنتوس في بيان ”بعد الشكوى من ألم في الركبة اليمنى، خضع بول بوغبا لكشف بالأشعة وأوضحت وجود إصابة في الغضروف“.

وربما سيغيب اللاعب الفرنسي، العائد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 أغسطس المقبل.

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