كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد للتفاوض بشأن مستقبله

ذكرت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية أن كريستيانو رونالدو سيعود إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن مستقبله رغم عدم تدريبه تحت قيادة المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ، لأنه غاب عن جولة يونايتد قبل الموسم لتايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

من المتوقع أن يصل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى مانشستر في وقت لاحق اليوم الإثنين، وسيجري مناقشة مع مانشستر يونايتد، بعد أن أبلغهم برغبته في الرحيل هذا الصيف إذا وصل عرض مناسب، رغم موقف يونايتد الرافض لبيع النجم الكبير وحرض النادي على أن يكون الهداف التاريخي لريال مدريد جزءًا مهمًا من الفريق في موسم 2022/2023.

ميرور: كريستيانو رونالدو سيرحل عن مانشستر يونايتد معارا https://t.co/SdEBrXqOE8 pic.twitter.com/Pko5ymx7XM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيتدرب رونالدو مع مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يجري حوارًا وجها لوجه مع تين هاغ في الأيام المقبلة، ورغم كل شيء يرى مانشستر يونايتد عودة ”الدون“ إلى أولد ترافورد علامة إيجابية.

وتشير المصادر إلى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يظل رونالدو في مانشستر يونايتد، لكن لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن الموقف.

وتم منح لاعبي مانشستر يونايتد إجازة يوم الإثنين بعد عودتهم من أستراليا، لكنهم سيعودون للتدريبات يوم الثلاثاء قبل المباراتين الأخيرتين في فترة ما قبل الموسم.

أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/7cE2kUVI4r pic.twitter.com/3WmQhrvPtm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

مفاوضات عديدة

أفادت ”ذا أتلتيك“ في وقت سابق من هذا الشهر بأن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بأنه يود المغادرة إذا تم تقديم عرض مناسب، وقد التقى تود بويلي، الشريك في ملكية تشيلسي، مع خورخي مينديز وكيل رونالدو لمناقشة الموقف وفكرة انتقال المهاجم إلى ستامفورد بريدج، لكن الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي اللندني رفض فكرة التعاقد مع رونالدو.

وسُئل تين هاغ في عدة مناسبات عما إذا كان بإمكانه الكشف حول مستقبل رونالدو خلال جولة مانشستر يونايتد قبل الموسم، لكنه شدد على أن الوضع لم يتغير وأنه ليس للبيع.

ويتبقى أمام رونالدو 12 شهرًا على العقد الذي وقع عليه عندما عاد إلى ناديه السابق من يوفنتوس الصيف الماضي. وهناك أيضًا خيار لمدة عام آخر ويعتقد تين هاغ أنه يمكن استغلاله.

وقال المدير الفني الهولندي في ملبورن الأسبوع الماضي: ”أنا على علم جيد أن لدى رونالدو أيضًا خيارا لتمديد عقده حتى عام 2024، أليس كذلك؟“.

ماركا: كريستيانو رونالدو لن يلعب مجددا بقميص ريال مدريد https://t.co/NdDnlns0xW pic.twitter.com/0VDeDeGvJN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وتابع: ”لقد وقّعت عقدا لمدة ثلاث سنوات، ولكن في كرة القدم هذا الأمر قصير المدى أيضًا، علينا أن نفوز منذ البداية، لدي استراتيجية، إنها عملية تستغرق الوقت، ولكن في النهاية علينا أن نتأكد منذ البداية من وجود فريق فائز“.

وأحرز رونالدو 24 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، حيث احتل المركز الأول في قائمة هدافي مانشستر يونايتد، لكنه لم يتمكن من مساعدتهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويُعتقد أن الافتقار إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والعزم على القتال من أجل الألقاب، جزء من السبب وراء رغبته في الرحيل.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع تيريل مالاسيا وكريستيان إريكسن كما وافق ليساندرو مارتينيز على الانتقال إلى أولد ترافورد من أياكس.

ويفتتح فريق تن هاغ الدوري الإنجليزي الجديد على أرضه أمام برايتون في السابع من الشهر المقبل.