بعد رحيله عن نابولي.. دريس ميرتينز يرفض عروضا من أندية سعودية وقطرية

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ أن البلجيكي دريس ميرتينز، لاعب نابولي السابق، رفض عروضا من أندية قطرية وسعودية للانضمام إليها في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي نابولي رحيل دريس ميرتينز عن صفوف الفريق بشكل رسمي بالتزامن مع نهاية عقده بانتهاء الموسم الماضي، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بتمديد العقد الذي يضمن استمرار اللاعب مدة أطول داخل أسوار النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن ”مستقبل اللاعب سيكون خارج إيطاليا، إذ لا يريد أن يتواجد في ناد آخر غير نابولي بالدوري الإيطالي، لكن في الوقت نفسه رفض عروضًا من قطر والمملكة العربية السعودية لأنه يرغب في خوض نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة. لذلك، سيختار عرضًا أوروبيًّا في مسيرته المقبلة“.

ولم يكشف الموقع هوية الأندية السعودية التي دخلت في مفاوضات مع اللاعب الدولي.

ووفقا لموقع ”فوتبول إيطاليا“ فقد ألمح اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى أنه يريد اللعب لموسم واحد آخر فقط قبل أن يتوقف عن اللعب في الصيف المقبل، لكنه رفض 2.4 مليون يورو لكل راتب الموسم الذي قدمه له نابولي.

وسعى ناديا لاتسيو وإنتر ميلان للحصول على خدمات اللاعب الذي يستعد للموسم الجديد برغبة في ختام مسيرته بشكل أقوى مما كان عليه.

وكان ميرتينز انضم إلى نابولي في عام 2013، وقدم النجم البلجيكي مسيرة مميزة مع الفريق الإيطالي على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا بأهدافه المؤثرة مع الفريق في المواسم التي تواجد بها، وانتهى عقده مع بداية يوليو الجاري، ولم يتم تمديده.

وينتظر ميرتينز أن يختار فريقه في الفترة المقبلة، وذلك في إطار الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية مشواره مع نادي نابولي، والذي استمر 9 أعوام، نجح خلالها في أن يظهر تأثيره مع الفريق.

ميرتينز هو الهداف التاريخي لفريق الجنوب، برصيد 148 هدفا سجلها خلال 397 مباراة، بفارق 26 هدفا عن لورينزو إنسيني.