يوفنتوس يقدم عرضًا للتعاقد مع روبرتو فيرمينو من ليفربول

قال الصحفي التركي أكرم كونور إن يوفنتوس الإيطالي قدّم عرضًا للتعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي.

وكتب أكرم كونور عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”قدم يوفنتوس عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لليفربول مقابل روبرتو فيرمينو“.



ولم يكشف أكرم كونور موقف ليفربول من بيع المهاجم البرازيلي الذي انتقل إلى أنفيلد، صيف العام 2015.

وذكر موقع ”ليفربول إيكو“ إن يوفنتوس يريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لإتمام الصفقة، وأشار إلى أن فيرمينو حريص على الرحيل عن ليفربول هذا الصيف بهدف المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر.

وخسر ليفربول جهود المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي رحل مجانًا، وانتقل إلى روما في صفقة انتقال حر، ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز الخط الأمامي بالتعاقد مع فيرمينو.

وأوضح ”ليفربول إيكو“ أن فكرة التعاقد مع فيرمينو تبدو بعيدة المنال، وتوقع أن يبقى لعام آخر في أنفيلد، علمًا بأن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

هدف 🥅 فيرمينو الرائع بالكعب في شباك شروزبري #ليفربول pic.twitter.com/6Xw1Wwz2X9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وانتقل فيرمينو، البالغ من العمر 30 عامًا، من هوفنهايم الألماني إلى ليفربول مقابل 41 مليون يورو، وجدّد عقده آخر مرة في 2018.

وشارك فيرمينو في 327 مباراة مع ليفربول سجل فيها 98 هدفًا، وصنع 74، ونال مع الفريق لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع داروين نونيز من بنفيكا، وفابيو كارفالهو من فولهام، وكالفين رامزي من أبردين، وجدد عقد محمد صلاح.

في حين رحل عن ليفربول: ساديو ماني، وديفوك أوريغي، وتاكومي مينامينو، ونيكو ويليامس، وناثانيال فيليبس، وريس ويليامس، وشي أوجو، وبنجامين ودبيرن، وانتهى عقد لوريس كاريوس.

هدف عكس سير اللعب، فيرمينو ببراعة يهز شباك انتر ويمنح ليفربول الأسبقية.#UCL #إنتر_ليفربول #ليفربول pic.twitter.com/XhDlz9PcVN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي، يوم 30 يوليو، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على أن يفتتح الريدز مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 أغسطس، بمواجهة فولهام.

ونال ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الموسم الماضي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، واحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي البطل.