تشافي يطلب من خوان لابورتا إعادة ليونيل ميسي إلى برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة طلب من خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، دراسة التعاقد مع ليونيل ميسي صيف 2023.

وقالت الصحيفة إن تشافي يحافظ على علاقة ممتازة مع النجم الأرجنتيني، ويقتنع بأن عودة ميسي يمكن أن تساهم كثيرًا، على الصعيدين المالي والرياضي، حيث يرى أن ميسي لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

رد فعل ميسي بعد إبلاغ باريس سان جيرمان له رغبتهم في تجديد عقده https://t.co/wqxqorLdfI pic.twitter.com/27fW6FjYBO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وأوضحت أن التوقيع مع ميسي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إيقاف الخلافات التي نشأت بعد رحيله عن النادي، بحيث يمكن أن يعتزل اللاعب بقميص النادي الكتالوني.

وغادر ميسي، الذي أتم 35 عامًا، في يونيو الماضي، برشلونة، صيف 2021، من الباب الخلفي، بسبب العقبات الاقتصادية، والهيكلية لليغا.

وقالت ”سبورت“ إن رحيل ميسي أثَّر على برشلونة في جميع المجالات، ففي المجال الاقتصادي تُرك برشلونة في حالة ركود، ودون علامة تجارية، في الوقت الذي حصل فيه باريس سان جيرمان على العديد من عقود الرعاية التي ساعدته على زيادة دخله التجاري.

إنتر ميامي: نحاول التعاقد مع ليونيل ميسي https://t.co/GdsUOK8Qr7 pic.twitter.com/7cQ63IvMJE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

وعلى المستوى الرياضي أنهى الفريق الموسم خالي الوفاض، لأول مرة منذ عقدين من الزمن، وواجه برشلونة مشاكل في تسجيل الأهداف، وانتهى به الأمر إلى الخروج من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، ثم ودع من ربع النهائي في الدوري الأوروبي.

وبحسب ”سبورت“ فإن تشافي أوجد جوًا جديدًا للفريق، ويعتقد المدرب الشاب أنه من الممكن أن يعود ميسي لقيادة المشروع، صيف العام المقبل.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد إلى عامين، بحيث ينتهي بنهاية الموسم الجديد، لكن تقارير قالت إن باريس سان جيرمان أبلغ ميسي رغبته بتمديد عقده إلى ما بعد 2023.

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي https://t.co/oI6l403qkj pic.twitter.com/jRatDLFDjL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

ويدرك النادي الفرنسي الفوائد الرياضية والاقتصادية الكبيرة لوجود ميسي في صفوفه، ولهذا يريد تمديد هذه العلاقة.

وفي الوقت الحالي لم يقل ميسي أي شيء لأن رغبته هي أن يبدأ الموسم، ويرى ما سيحدث في كأس العالم 2022.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، قبل أن ينال الجائزة للمرة السابعة مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي مع برشلونة 670 هدفًا، وصنع 302 في 776 مباراة، وهو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ برشلونة، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، حيث سجل 474 هدفًا، وصنع 216 في 520 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.