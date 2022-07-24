بوغبا يغادر تدريبات يوفنتوس مصابا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، غادر مران فريقه، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته.

ونشرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ فيديو للاعب وهو يعرج ويبدو متأثرا بإصابته، وعاد إلى غرفة خلع الملابس متشبثًا باثنين من الإداريين بالفريق، إذ لم يعلن النادي عن تفاصيل الإصابة، حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة: ”لا يوجد شيء خطير، بوغبا سيحتاج للراحه ليوم أو يومين قبل العودة للتدريبات“.

ووفقا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الشهير بشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن النجم الفرنسي توقف في أثناء التدريب الصباحي وخرج من الملعب وهو يعرج، بسبب انزعاج طفيف في الركبة، أجبره على مغادرة تدريب الفريق، موضحا أن الإصابة رغم ذلك ليست خطيرة، حيث أشار اللاعب خلال خروجه للمدرب بإبهامه للتأكيد أن الأمر بسيط.

🏥- Pogba limped off the field during training. He stopped running suddenly, immediately after a technique exercise, & called for medical assistance. He returned to the locker room clinging to two staff members, however, he showed his thumb to reassure coach. [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/SBXc63PD1w — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) July 24, 2022

ويستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة، فجر الأربعاء المقبل، ضمن تحضيرات الفريقين استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وكان بوغبا شارك في اللقاء الأول ليوفنتوس بتحضيرات الموسم الجديد أمام تشيفاس المكسيكي، الذي نجح خلاله فريق السيدة العجوز في تحقيق الفوز بنتيجة (2-0).

وعقب المباراة أشاد الإيطالي ماسيماليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بقدرات نجمه الفرنسي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال أليغري: ”بوغبا لعب بشكل جيد، كان هناك بعض الأشياء التي تتطلب العمل عليها، وهذا ما سندركه الفترة المقبلة، سيكون أيقونة يوفنتوس الجديد خلال الفترة المقبلة“.

ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، عقب انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي، ليقرر العودة إلى يوفنتوس.

وكان بوغبا دافع عن ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

يذكر أن بوغبا قد شارك في 177 مباراة مع يوفنتوس، وسجل خلالها 34 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة، قبل أن يرحل في عام 2016، وينضم إلى مانشستر يونايتد.

وخلال 4 مواسم، نجح بوغبا في التتويج بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.