بوغبا يغادر تدريبات يوفنتوس مصابا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، غادر مران فريقه، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته.

ونشرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ فيديو للاعب وهو يعرج ويبدو متأثرا بإصابته، وعاد إلى غرفة خلع الملابس متشبثًا باثنين من الإداريين بالفريق، إذ لم يعلن النادي عن تفاصيل الإصابة، حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة: ”لا يوجد شيء خطير، بوغبا سيحتاج للراحه ليوم أو يومين قبل العودة للتدريبات“.

ووفقا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الشهير بشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن النجم الفرنسي توقف في أثناء التدريب الصباحي وخرج من الملعب وهو يعرج، بسبب انزعاج طفيف في الركبة، أجبره على مغادرة تدريب الفريق، موضحا أن الإصابة رغم ذلك ليست خطيرة، حيث أشار اللاعب خلال خروجه للمدرب بإبهامه للتأكيد أن الأمر بسيط.

🏥- Pogba limped off the field during training. He stopped running suddenly, immediately after a technique exercise, & called for medical assistance. He returned to the locker room clinging to two staff members, however, he showed his thumb to reassure coach.

[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/SBXc63PD1w

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) July 24, 2022