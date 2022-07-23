صحف رياضية: أول كلاسيكو لليفاندوفسكي.. أليغري وماروتا: صراع اللقب.. وديبالا من أجل دوري الأبطال

شكل الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد في لاس فيغاس، وأخبار صفقات برشلونة العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز الفرنسي لابورت بالمرحلة 19 من طواف فرنسا، والفرصة الأخيرة أمام تادي بوجاتشر في المرحلة 20، ولقاء ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات بين فرنسا وهولندا، وبطولة العالم للمبارزة في القاهرة وفوز منتخب فرنسا للرجال باللقب العالمي وأخبار سوق الانتقالات في إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال مدريد الودي في لاس فيغاس الأمريكية وكتبت: ”كلاسيكو في لاس فيغاس“.

كما تحدثت عن ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد وكتبت: ”ميكيل مورينو: أريد أن أصبح أكثر حسما“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد مع الأرجنتيني ناهويل مولينا وكتبت: ”ناهويل مولينا حتى 2027“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والكلاسيكو الودي أمام ريال مدريد في لاس فيغاس وكتبت: ”مفاوضات مع إينيغو مارتينيز“ و“أول كلاسيكو لروبرت ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت باللقاءات الودية للأندية الإسبانية وكتبت: ”إسبانيول تعادل دون أهداف أمام لاس فيغاس“ و“جيرونا يواجه بنفيكا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو لاس فيغاس الودي بين برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”كلاسيكو لاس فيغاس: أصنع الفرجة“.

الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”برشلونة مهتم بإينيغو مارتينيز“.

واهتمت الصحيفة بطواف فرنسا وكتبت: ”سباق ضد الساعة 40 كيلو مترا الفرصة الأخيرة ومعجزة أمام نادي بوجاتشر“.

أس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو لاس فيغاس الودي بين برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”اصنع لعبة“.

كما تحدثت عن إبراهيم دياز لاعب ميلان المعار من ريال مدريد وكتبت: ”إبراهيم دياز: في ميلان أنا سعيد جدا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا وانسحاب إنريكي ماس بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”فيروس كورونا ينهي مشوار إنريك ماس في طواف فرنسا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الفرنسي كريستوف لابورت بالمرحلة 19 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”لابورت في الجنة“.

كما اهتمت بلقاء فرنسا وهولندا في ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”ساعة الحقيقة“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب فرنسا ببطولة العالم للمبارزة في القاهرة وكتبت: ”القاهرة عش البطل“.



الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على رأي فابيو كابيلو في انتقال باولو ديبالا لروما وكتبت: ”كابيلو: ديبالا من أجل دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن صراع يوفنتوس وإنتر ميلان على الصفقات وكتبت: ”أليغري وماروتا: صراع اللقب“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات ميلان ونابولي وانتقال جيانلوكا سكاماكا إلى ويستهام يونايتد وكتبت: ”سكاماكا لويستهام مقابل 42 مليون يورو“.