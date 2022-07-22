هل ينتقل بيكيه إلى إنتر ميامي بضغط من شاكيرا؟

يحرص النجم الإسباني جيرارد بيكيه على راحة أطفاله من صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا التي رحلت مع الطفلين للإقامة في الولايات المتحدة، بينما يقضي بيكيه حاليا معسكرا خارجيا مع فريقه برشلونة في الولايات المتحدة.

وبعد انفصال بيكيه وشاكيرا ، اتخذت المغنية الكولومبية قرارًا بالانتقال إلى ميامي وتربية طفليهما ميلان وساشا هناك أثناء البحث عن تسوية مع بيكيه حيث حصلت على حضانة ودعم الطفلين الأمر الذي يرجح عقد اجتماع حاسم بين الصديقين السابقين قريبا لبحث مستقبل حضانة طفلهما وفقا لبرنامج ”Chisme No Like“ للمنوعات.

وفي المقابل قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن فريق إنتر ميامي قد يكون وجهة محتملة لبيكيه ليس فقط لأنه سيفيد حياته المهنية أو وضعه المالي لكن حتى يكون إلى جوار طفليه في حال عدم توصله لاتفاق مع شاكيرا بشأن حضانة الطفلين.

ومن المحتمل أن ينتقل بيكيه إلى جنوب فلوريدا ليلعب لفريق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ليكون بالقرب من أطفاله.

ويتردد على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسبانية أن انتقال بيكيه للدوري الأمركي يبدو مرتقبا وكأنه شيء يمكن أن يصبح قريبًا حقيقة واقعة للاعب الذي فاز ببطولة أوروبا (اليورو) مرتين وكأس العالم 2010 مع إسبانيا في جنوب إفريقيا.

كما أن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي إلى ميامي قد تكون دافعا مقنعا آخر لانتقال بيكيه للعب في إنتر ميامي.

وتحدث خافيير سيرياني ، مضيف البرنامج الإسباني ”Chisme No Like“ ، عن لقاء محتمل بين بيكيه وإدارة النادي الأمريكي.

وقال سيرياني ”في الوقت الحالي ، يجري بيكيه محادثات للانضمام إلى إنتر ميامي مع ميسي لأن برشلونة لديه ديون كبيرة. يجب على برشلونة إخراج بيكيه من حساباته لأن ديون النادي كبيرة للغاية. لذا ، يجري بيكيه بالفعل محادثات للانتقال إلى ميامي ليكون إلى جوار أطفاله“

قرار شاكيرا

ترغب المطربة الكولومبية في العيش رفقة طفليهما بشكل دائم في مدينة ميامي الأميركية، بينما لا يريد بيكيه إبعادهما عن موطنهما إسبانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الثنائي بعدما سافرت شاكيرا رفقة الطفلين إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقضاء إجازة، ويتواجد بيكيه في الولايات المتحدة ضمن المعسكر الإعدادي لفريقه برشلونة.

وكشف البرنامج عن عرض شاكيرا الذي سيتيح إمكانية زيارة بيكيه لأطفاله في أمريكا في الوقت الذي يريديه وتحملها لمصروفات ميلان وساشا بالكامل، بالإضافة إلى دفع ثمن خمسة تذاكر من الدرجة الأولى سنويًا لبيكيه من أجل زيارتهما.