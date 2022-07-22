صحف رياضية: تشاوميني عداء ماراثون.. كوندي القرار النهائي.. وديبالا مثل رونالدو

شكلت أخبار برشلونة وتفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية وأخبار سوق الانتقالات في إيطاليا وفوز الدنماركي جوناس فينغارد بالمرحلة 18 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية واقترابه من اللقب، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببطولة العالم لألعاب القوى ولقاءات ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم ونجم ريال مدريد الجديد الفرنسي تشاوميني، وإمكانية حرمان فرنسا من جائزة الفورمولا وان.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البلجيكي أكسيل فيتسيل لاعب أتلتيكو مدريد الجديد، وكتبت: ”فيتسيل: هنا ترى روح التضحية في كل حصة تدريب“.

كما تحدثت عن طواف فرنسا ونتائج المرحلة 18، وكتبت: ”فينغارد في قمة الطواف“.

الصحيفة اهتمت بالعداء الإسباني أسيير مارتينيز الفائز ببرونزية سباق 110 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى، ونجم ريال مدريد الجديد الفرنسي تشاوميني، وكتبت: ”تشواميني عداء ماراثون“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع المدافع الفرنسي كوندي، وكتبت: ”كوندي القرار النهائي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”اجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية لحسم قضية الراحلين“، و“تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية مقابل 400 مليون يورو“، و“تشيلسي مرة أخرى من أجل دي يونغ“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فينغارد يحسم طواف فرنسا بعرض“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد، وكتبت: ”ليفاندوفسكي سري“.

كما تحدثت عن الروح الرياضية بين تادي بوجاتشر وجوناس فينغارد في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”قبعة“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا للسيدات خلال أمم أوروبا، وكتبت: ”مشاهدة قياسية لمنتخب إسبانيا تصل لـ3،5 مليون“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الدنماركي جوناس فينغارد بالمرحلة الـ18 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية واقترابه من حسم اللقب، وكتبت: ”وحيد في العالم“.

كما تحدثت عن جائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”قريبا فرنسا تحرم من الجائزة الكبرى“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فرنسا وهولندا في أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”دياكر تلعب كبيرا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: ”لوكاكو: إنتر ميلان لن أتركك بعد الآن“.

كما اهتمت بسوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”رامسي اتجاه التأجيل وتحدي باراديس ودي ماريا يوقع“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وفوز الدنماركي لينغارد بالمرحلة الـ18 واقترابه من اللقب، وكتبت عن الروح الرياضية بينه وبين بوجاتشر: ”أعز عدو“.

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتقل لروما، وكتبت: ”ديبالا مثل كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلانو ومدافعه سكرينيار، وكتبت: ”سكرينيار: هو لا“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات يوفنتوس وميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات يوفنتوس وأخبار الفريق، وكتبت: ”بوغبا يقود الرحلة للولايات المتحدة الأمريكية“ و“يوفنتوس تحث من أجل باراديس“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا وفوز الدنماركي جوناس فينغارد بالمرحلة الـ18، وكتبت: ”قبعة لفينغارد فزت 3 مرات“.

كما اهتمت بأخبار سوق انتقالات الأندية الإيطالية.