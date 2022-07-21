كريستيانو رونالدو.. سقوط أسطورة

تكهنت شبكة ESPN بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وضرورة رحيله عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما بات مستقبل ”الدون“ معلقا في الهواء مع وجود خيارات قليلة، مما قد يؤدي إلى عودة واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة إلى النادي الملكي.

وفي العام الماضي، انتهى صيف رونالدو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، في جولة ترويجية لأندية أوروبية لمعرفة ما إذا كانت هناك صفقة يتعين إبرامها تقضي برحيله عن يوفنتوس. وضمت الجولة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وفي النهاية عاد إلى أولد ترافورد، حيث وقع لمانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مع استمرار الاستعدادات، كان الأمر دون المستوى الأمثل لجميع المعنيين. كان ناديه السابق، يوفنتوس، يواجه صيفًا من عدم اليقين في الميزانية والرياضة. وضع يونايتد، والمدير الفني آنذاك أولي غونار سولشاير، مخططًا للعب بطريقة معينة، والعمل عليها طوال الصيف، لكنه غير كل شيء بمجرد وصول رونالدو؛ لأنه، خاصة في هذه المرحلة من حياته المهنية، لا يشبه أي شخص آخر.

يونايتد الآن لديه مدرب جديد هو الهولندي إريك تين هاغ، ويقود الفريق في جولة بأستراليا حاليا ويتعامل اللاعبون مع أسلوبه في اللعب، بينما يظل رونالدو في البرتغال، ويتعامل مع مسألة شخصية. ولا يتطلب هذا الأمر عبقرية لمعرفة أن رونالدو مرة أخرى يواجه أزمة.

يُفترض أن تين هاغ تم التعاقد معه على أساس المستوى الذي قدمه مع أياكس أمستردام، وهو أسلوب استباقي سريع الخطى يعتمد على طريقة 4-3-3 القائمة على الضغط والاستحواذ.

من ناحية طريقة اللعب يمثل ذلك بالنسبة إلى يونايتد تحولاً بمقدار 180 درجة عما لعبوه في معظم الموسم الماضي. قال تين هاغ نفسه إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى حيث يريد أن يكون فريقه الجديد.

الحقيقة هي أنه باستثناء التجارب القصيرة والتي تم التخلي عنها بسرعة تحت قيادة ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو في يوفنتوس، وتحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك في يونايتد، لم يلعب رونالدو مع فريق يلعب بالطريقة التي يفترض أن تين هاغ يريد اللعب بها لسنوات عديدة.

تشير بيانات StatsBomb إلى أن رونالدو احتل المركز الأخير في كل مقياس ضغط أو ضغط مرتد محتمل الموسم الماضي بين المهاجمين والجناحين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين لعبوا 1800 دقيقة على الأقل. في الواقع، بما في ذلك الفترة التي قضاها في يوفنتوس وريال مدريد، هذا هو المكان الذي صنف فيه في كل موسم منذ 2015-2016، عندما بدأ إصدار مثل هذه البيانات.

عقبات رحيل رونالدو

دعونا نكون واضحين. الأمر لا يتعلق بأن قائد البرتغال غير لائق أو كسول؛ بل لأن هذا ما طُلب منه القيام به في معظم حياته المهنية. اعتقد معظم المدربين الذين عمل معهم رونالدو أنه من الأفضل السماح له بالقيام بأشيائه الخاصة في المقدمة (تسجيل الكثير من الأهداف) وبناء الفريق من حوله.

والسؤال هو هل يستطيع رونالدو إعادة اكتشاف نفسه وهو في السابعة والثلاثين من عمره؟ بالتأكيد، حدثت أشياء غريبة، لكنك لن تراهن عليها. ليس في عام كأس العالم. ليس بعد موسم متواصل. ليس في فريق يعيد البناء من الألف إلى الياء.

هذا هو السبب وراء قرع الطبول طوال الصيف، مما يشير إلى الابتعاد عن مانشستر يونايتد، على الرغم من وجود عقبتين أساسيتين هنا.

العقبة الأولى هي المال. كل الأندية تعاني ماليا تقريبًا، وحتى مع التخفيض بنسبة 25 ٪ في أجره الذي بدأ تلقائيًا عندما فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وحتى مع خيار السماح له بالانتقال مجانًا، فإن راتبه السنوي سيبقى في نطاق 25 مليون دولار، مما يعني ببساطة أنه سيكون بعيدًا عن متناول معظم الأندية.

والعقبة الثانية أصعب. معظم الأندية الكبرى لديها مدربون يستخدمون العديد من المفاهيم التي يريد تين هاغ توظيفها، سواء بيب غوارديولا في مانشستر سيتي إلى يوليان ناغيلسمان في بايرن ميونخ ويورغن كلوب في ليفربول.

هؤلاء هم الرجال الذين يتمتعون برؤية طويلة المدى ويتمسكون بما جعلهم يحتلون هذه المكانة: لن يقوموا بتفكيك إعدادهم والتغيير إلى طريقة لعب تحقق أفضل استفادة من رونالدو.

تم ربط رونالدو بأتلتيكو مدريد، ربما بسبب علاقات مينديز بالنادي الإسباني، لكن لديهم بالفعل الكثير من الخيارات الهجومية (ألفارو موراتا وأنطوان غريزمان وجواو فيليكس وماثيوس كونا).

لماذا يجب عليه العودة لريال مدريد؟

سيحصل رونالدو على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما أنه أمضى عقدًا من الزمن في النادي وكان منفتحًا جدًا على الانضمام إليه الصيف الماضي. هناك عاطفة حقيقية بينه وبين المدير الفني كارلو أنشيلوتي، وأنشيلوتي نفسه براغماتي غير مرتبط بأي طريقة لعب.

وبالطبع، بين خسارة النادي لكيليان مبابي الشهر الماضي ورحيل غاريث بيل، هناك أموال متاحة. كانت علاقة رونالدو مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز تتراوح بين الصعود والهبوط على مر السنين، لكن فلورنتينو ليس من النوع الذي يحمل ضغائن (فقط اسأل أنشيلوتي).

قد لا يبدأ رونالدو كل مباراة، ولكن مع اقتراب كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني (وتداعيات ما بعد كأس العالم)، قد يكون ذلك مناسبًا له تمامًا. قد يضطر كريم بنزيما إلى تعديل أسلوب لعبه قليلاً، بحيث يتعمق أكثر عندما يأتي رونالدو إلى الداخل.

في هذه الأيام، رونالدو في أفضل حالاته على نطاق واسع مقارنة ببدلاء بنزيما مثل ماريانو دياز وبورخا مايورال، لكن من الواضح أنه لا يمكنه فعل الكثير مما يفعله بنزيما، لكن في حالة الضرورة، يمكنهم تقديم العمل الشاق للسماح لرونالدو بالقيام بدوره.

وفي حال وصول رونالدو قد يضطر فينيسيوس جونيور إلى تبديل الأجنحة، لكن في سنه، هذا ليس طلبًا كبيرًا. سيستغرق الأمر من الدقائق المخصصة لثلاثي رودريغو وإيدن هازارد وماركو أسينسيو، لكن هذه ليست صفقة كبيرة وكان سيحدث على أي حال لو انضم مبابي لريال مدريد. إلى جانب ذلك، لا يزال رودريغو يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، ولا تزال لياقة هازارد محل شك دائم.

وفي النهاية، قالت شبكة ESPN في تقريرها المطول إن ذلك مجرد سيناريو، شيء سيكون من الممتع رؤيته كمشجع. إذا حدث فتوقع أن يحدث في نهاية فترة الانتقالات. إذا بدأ يونايتد جيدًا تحت قيادة تين هاغ (أو إذا كان الأمر سيئًا)، أو إذا قام رونالدو بتخفيض راتبه ووافق على عرض قصير الأجل.. فلماذا لا يعود لريال مدريد؟