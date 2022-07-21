صحف رياضية: ليفاندوفسكي في أفضل مكان.. بنزيما هو الحماس.. وخطة آليغري للقب الدوري الإيطالي

شكل تأهل منتخب إنجلترا لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات على حساب منتخب إسبانيا، وتصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد، والتحاق كريم بنزيما بريال مدريد في لاس فيغاس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببطولة العالم لألعاب القوى، ونتائج سباق 1500 متر، وفوز السلوفيني تادي بوجاتشر بالمرحلة الـ 17 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وأخبار سوق الانتقالات، وضربة بيب غوارديولا للمبعدين من رحلة الفريق.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب إسبانيا من ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات أمام منتخب إنجلترا وكتبت: ”برأس مرفوع“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الإسباني محمد خاطر ببرونزية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت: ”برونزية لخاطر“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وريال مدريد وكتبت :“ ليفاندوفسكي يعلن الأهداف“ و“لوكاس غونزاليس باسم والده“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد وكتبت: ”النجم ليفاندوفسكي“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إنتر ميامي 6/0 في لقاء ودي وكتبت: ”مهرجان أهداف في البداية“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء المنتخب الإسباني أمام منتخب إنجلترا 1/2 من ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”منتخب إسبانيا يخسر في الشوطين الإضافيين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد وكتبت: ”ليفاندوفسكي: أنا هنا من أجل الفوز“.

كما تحدثت عن إقصاء منتخب إسبانيا أمام منتخب إنجلترا من ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”منتخب إسبانيا يخرج برأس مرفوع“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 6/0 على إنتر ميامي في لقاء ودي واهتمامه بالظهير الأيسر لتوتنهام سيرجيو ريغيلون وكتبت: ”فوز ساحق لبرشلونة وتألق رافينيا“.

كما اهتمت بفوز العداء الإسباني محمد خاطر بميدالية برونزية في سباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى.

أس

ركزت الصحيفة على خروج المنتخب الإسباني من ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات أمام منتخب إنجلترا وكتبت: ”فخورون“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني محمد خاطر ببرونزية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت: ”خاطر ميدالية برونزية“.

الصحيفة اهتمت بالتحاق كريم بنزيما ببعثة ريال مدريد في لاس فيغاس وكتبت: ”كريم بنزيما هو الحماس“.

كما اهتمت بتصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد وكتبت: ”ليفاندوفسكي: أنا في أفضل مكان“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وطواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت: ”تجديد عقد أوبلاك وليمار“ و“بوجاتشر يفوز وفينغارد يصمد“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إنجلترا لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على منتخب إسبانيا 2/1 بعد التمديد شوطين إضافيين وكتبت: ”جورجيا بيست“.

كما اهتمت بمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا وكتبت: ”بيب غوارديولا يهدف لضربة قوية للثلاثي خارج الرحلة“.

كما اهتمت ببطولة العالم لألعاب القوى وفوز البريطاني جاك ويغتمان بذهبية سباق 1500 متر.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا وفوز السلوفيني تادي بوجاتشر بالمرحلة الـ 17 وكتبت: ”للفخر“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إنجلترا على منتخب إسبانيا 2/1 والتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”مثل اللبؤات“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وخطة المدرب ماسيميليانو آليغري للموسم القادم وكتبت: ”حدود آليغري، خطة ماسيميليانو من أجل لقب الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت الصحيفة بإنتر ميلان وتجديد عقد حارسه وكتبت: ”هاندانوفيتش إنتر أكثر قوة وسكرينيار سيبقى“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتقل لروما.

