ماركا: كريستيانو رونالدو لن يلعب مجددا بقميص ريال مدريد

تحدثت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد ويبحث عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا للدفاع عن أرقامه القياسية في المسابقة.

وأكدت الصحيفة أن أخبار اجتماع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زار مدريد لمدة يومين مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد غير صحيحة، وأن خطة الفريق لم تتغير تجاه هدافه التاريخي رغم العلاقة الجيدة بين الطرفين.

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا pic.twitter.com/UPQXMO4oqY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وبحسب ”ماركا“ فإن إدارة ريال مدريد لا تفكر نهائيا في إعادة رونالدو للفريق ولن يعود لاعبا نهائيا لكنه قد يعود بعد نهاية مسيرته كلاعب في مهمة أخرى.

ويخطط ريال مدريد حاليا، حسب الصحيفة، لبيع فائض اللاعبين في لائحته والبحث عن مخرج لعدة لاعبين شباب من أجل كسب الخبرة والدقائق في أندية أخرى ويراقب سوق الانتقالات رغم تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي بكون الفريق لن يتعاقد مع لاعبين جدد.

ويبحث كريستيانو رونالدو عن فريق في سوق الانتقالات الحالية وسط أخبار عن رفض أغلب كبار أوروبا التعاقد معه كبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي.

هل يمدد كريستيانو رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد؟ https://t.co/g39iZNe10D pic.twitter.com/x8ga1my2Hb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

وبحسب الصحيفة يرغب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، في لعب دوري أبطال أوروبا لأسباب شخصية حيث يأمل في الدفاع عن أرقامه القياسية وتعزيزها والبحث عن لقب سادس يعادل من خلاله رقم أسطورة ريال مدريد خينتو أكثر الفائزين باللقب القاري برصيد 6 ألقاب.

كما يدافع رونالدو عن صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 140 هدفا، ويبتعد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق 15 هدفا وأكثر من لعب لقاءات في البطولة (182 مباراة)بفارق 6 مباريات عن إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق المعتزل وبفارق 27 لقاء عن ليونيل ميسي أقرب اللاعبين الذين ما زالوا في الملاعب إلى رقمه لكنه يحتاج لأكثر من موسمين لتجاوزه.

وعاش كريستيانو رونالدو موسما سيئا على الصعيد الجماعي برفقة مانشستر يونايتد الذي فشل في الفوز بأي ألقاب وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكن النجم البرتغالي كان النجم الأبرز في الفريق وهدافه خلال الموسم سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا، لكنه في حال بقائه مع مانشستر يونايتد فسيغيب عن البطولة وسيشارك في الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.