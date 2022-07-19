رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ماتيس دي ليخت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ووقع المدافع الدولي الهولندي على عقد مع بايرن ميونخ لمدة خمس سنوات يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وأفادت تقارير بأن دي ليخت وقع لبايرن ميونخ لمدة خمسة أعوام في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو (70 مليون دولار) بجانب عشرة ملايين يورو كحوافز.

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس في 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2024.

وقال ماتيس دي ليخت عقب التوقيع: ”أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعباً في هذا النادي الكبير. يعتبر نادي بايرن ميونخ أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم“.

وأضاف: ”منذ البداية شعرت بتقدير صادق من القيادة الرياضية والمدرب والمجلس، مما أقنعني بالقدوم إلى هنا، بالإضافة إلى ذلك فإن بايرن ميونخ هو نادٍ مُدار بشكل ممتاز ولديه أهداف كبيرة. أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ“.

وأثنى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن على دي ليخت وقال: ”إنه طويل القامة وقوي في الالتحامات وفي ألعاب الهواء ولديه قدرة جيدة للغاية على تحويل المباريات“.

كما وصف الحارس الدولي مانويل نوير زميله الهولندي الجديد بأنه ”شخص بمقدوره القيادة ولديه بريق“.

وسافر بايرن إلى واشنطن أمس الاثنين لخوض معسكر إعدادي يمتد لأسبوع، وقد يسجل دي ليخت ظهوره الأول مع النادي البافاري خلال المباراة الودية أمام دي سي يونايتد الأمريكي، والتي تسبق المباراة الودية الأخرى أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ويستهل بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزغ في كأس السوبر الألماني في 30 يوليو الجاري.

وأبرم بايرن أربع صفقات هذا الصيف، تتمثل في المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.