صحف رياضية: كريستيانو رونالدو غير مجد في الوقت الراهن.. بوجاتشر وفينغارد "صراع في القمة"

شكل سفر ريال مدريد للاس فيغاس لإجراء لقاءات ودية والتحاق روبرت ليفاندوفسكي ببعثة برشلونة في ميامي ومستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بضغط تشيلسي لحسم صفقة المدافع الفرنسي كوندي وانتقال الأرجنتيني باولو ديبالا لروما وتفعيل برشلونة الرافعة الاقتصادية الثانية مقابل 330 مليون يورو ونهائيات أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم وصراع فينغارد وبوجاتشر في طواف فرنسا للدراجات الهوائية وبطولة العالم لألعاب القوى وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز العداء الإسباني أشسيير مارتينيز ببرونزية بطولة العالم في 110 أمتار حواجز وكتبت ”ينهي بارتفاع ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد الذي سافر للاس فيغاس الأمريكية وكتبت ”من العمل في الملعب للاس فيغاس ”.

كما اهتمت برد أتلتيكو مدريد على ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت “ كريستيانو رونالدو غير مجد في الوقت الراهن ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والتحاق ليفاندوفسكي ببعثة الفريق في ميامي وكتبت “ ليفاندوفسكي برشلوني “ و “ تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية مقابل 330 مليون يورو “ و “ تشافي في أول ظهور في الجولة الأمريكية ”.

الصحيفة تحدثت عن ضغط تشيلسي من أجل ضم المدافع الفرنسي كوندي وكتبت ”تشيلسي يضغط من أجل التعاقد مع كوندي ”.

الصحيفة اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت “ كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال لأتلتيكو مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي التحق ببعثة برشلونة في ميامي وكتبت ”حماسة“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني أسيير مارتينيز ببرونزية بطولة العالم في سباق 110 أمتار حواجز وكتبت “ أسيير مارتينيز يحصل على برونزية لم تكن متوقعة بشكل كبير ”.

الصحيفة اهتمت ببداية الأسبوع الثالث والأخير من طواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت ”بداية التحدي بين فينغارد وبوجاتشر في جبال البيرينيه ”.

آس

ركزت الصحيفة على سفر ريال مدريد للاس فيغاس الأمريكية لإجراء لقاءات ودية وكتبت ”هذه هوليوود ”.

الصحيفة تحدثت عن برونزية العداء الإسباني أسيير مارتينيز في سباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم وكتبت ”برونزية تساوي ذهب ”.

كما اهتمت بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي التحق ببعثة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية وكتبت “ ليفاندوفسكي في عجلة من أمره ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على هاري ماغواير عميد مانشستر يونايتد وكتبت ”هاري ماغواير يقول: دور القائد لن ينقذك من الاقتلاع ”.

كما اهتمت بلقاء منتخب إنجلترا ومنتخب إسبانيا في ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم وكتبت “ اللبؤات يهدفن للفوز ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا للدراجات الهوائية وصراع الدنماركي جوناس فينغارد والسلوفيني تادي بوجاتشر وكتبت ”صراع في القمة ”.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب فرنسا أمام أيسلندا 1-1 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات ومواجهة هولندا في ربع النهائي وكتبت ”منتخب فرنسا يمر للبرتقال ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا لروما وسعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وكتبت ”مورينيو سعيد بوصول ديبالا ”.

الصحيفة اهتمت بصراع يوفنتوس وانتر ميلان على المدافع بريمر وكتبت ”سرعة نهائية من يوفنتوس نحو بريمر لكن إنتر ميلان لا يستسلم ”.