ترتيب أكثر 10 أندية إنفاقا في الميركاتو الحالي

صعد بايرن ميونخ الألماني إلى صدارة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الحالية بعدما حسم صفقة الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات.

وحسب صحيفة “ بيلد “ الألمانية أنفق بايرن ميونخ 120،5 مليون يورو على 3 لاعبين الهولندي ماتيس دي ليخت 70 مليون يورو والسنغالي ساديو ماني 32 مليون يورو والهولندي ريال جرافينبيرش 18،5 مليون يورو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بإنفاق 108،75 على صفقتين وهما النرويجي إيرلينغ هالاند 60 مليون يورو والإنجليزي كالفين فيليبس 48،75 مليون يورو.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث بإنفاق 103 ملايين يورو مقابل ضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 45 مليون يورو والبرازيلي رافينيا 58 مليون يورو.

ودفع آرسنال 97،06 مليون يورو مقابل البرازيلي غابرييل خيسوس 52،2 مليون يورو والبرتغالي فابيو فييرا 35 مليون يورو والأمريكي مات تيرنر مقابل 6،36 مليون يورو والبرازيلي ماركينهوس 3،5 مليون يورو وجاء في المركز الرابع.

ودفع تشيلسي الخامس في الترتيب مبلغ 94،2 مليون يورو مقابل التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينغ 56،2 مليون يورو السنغالي خاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس برصيد 86 مليون يورو مقابل الإيفواري سيباستيان هيلير 31 مليون يورو والألماني كريم أديمي 30 مليون يورو والألماني نيكو شلوتربيك 20 مليون يورو والتركي صالح أوزكان 5 ملايين يورو.

وحل ليفربول سابعا بإنفاق مبلغ 85،8 مليون يورو مقابل ضم الأوروغوياني نونيز 75 مليون يورو و الإنجليزي فابيو كارفالهو 5،9 مليون يورو والأسكتلندي كالفين رامزي 4،9 مليون يورو.

وجاء ريال مدريد في المركز الثامن بصرف 80 مليون يورو في صفقة واحدة هي الفرنسي أوريلين تشاوميني.

وأنفق باريس سان جيرمان مبلغ 79،5 مليون يورو مقابل ضم البرتغاليين فيتينها 41،5 مليون يورو و 38 مليون يورو مقابل تفعيل شراء عقد البرتغالي نونو مينديز ويحتل المركز التاسع.

بينما أنفق مانشستر يونايتد مبلغ 72،37 مليون يورو وجاء في المركز العاشر وضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مقابل 57،37 مليون يورو والهولندي ثيريل مالاسيا مقابل 15 مليون يورو.