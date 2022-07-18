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رياضة

إنتر ميامي: نحاول التعاقد مع ليونيل ميسي
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 21:27 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 22:00 GMT

إنتر ميامي: نحاول التعاقد مع ليونيل ميسي

أكد إنتر ميامي الأمريكي أنه يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان. وقال خافيير أسينسي رئيس مكتب الأعمال في إنتر ميامي، إن فريقه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد إنتر ميامي الأمريكي أنه يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال خافيير أسينسي رئيس مكتب الأعمال في إنتر ميامي، إن فريقه سيبحث إمكانية التعاقد مع ميسي البالغ من العمر 35 عاما.

وسئل أسينسي عن إمكانية التعاقد مع لاعبين من عينة ميسي، فأجاب: ”نعم مع بعض التحفظ، لا يمكننا أن نقارن ميسي بأي لاعب آخر، ميسي مختلف“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”قلنا إننا نتطلع لأن نكون نقطة مرجعية في كرة القدم الأمريكية، وللقيام بذلك فإن الشيء الأهم هو اللاعبون والعرض الذي يمكنك تقديمه“.

وأضاف أسينسي: ”للقيام بذلك تحتاج أفضل اللاعبين، وجودهم يعتبر هدفا حقيقيا في هذا النادي، وبالنسبة لميسي، فيأتي هو أولا ثم الآخرون خلفه“.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم المقبل، لكن تقارير ذكرت قبل أيام أن النادي الفرنسي يحاول تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان نقلت لميسي رغبتها في تمديد عقده حتى صيف 2024 وينتظر الفريق ردا من النجم الأرجنتيني في المستقبل.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وفي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان سجل ميسي 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة.

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