هل يمدد كريستيانو رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد؟

قال المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يمدد عقده مع النادي.

واستبعد المدرب الجديد لمانشستر يونايتد رحيل رونالدو هذا الصيف، على الرغم من التقارير التي ذكرت بأن اللاعب البرتغالي يريد مغادرة أولد ترافورد لمواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

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وقال تين هاغ إنه يخطط لبقاء اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا في فريقه الموسم المقبل، وعندما سئل عما إذا كان يمكنه البقاء في النادي بعد ذلك، قال إن هذا احتمال، خاصة لأنه يتعرض لضغوط لتحقيق نجاح فوري.

وقال تين هاغ: ”أنا على علم جيد أن لدى رونالدو أيضًا خيارا لتمديد عقده حتى عام 2024، أليس كذلك؟“

وتابع: ”لقد وقّعت عقدا لمدة ثلاث سنوات، ولكن في كرة القدم هذا الأمر قصير المدى أيضًا، علينا أن نفوز منذ البداية، لدي استراتيجية، إنها عملية تستغرق الوقت، ولكن في النهاية علينا أن نتأكد منذ البداية من وجود فريق فائز“.

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ولم يتدرب رونالدو مع فريق المدرب تين هاغ بعد أن حصل على إذن بالتغيب عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا بسبب قضية عائلية.

ولم يستبعد تين هاغ بدء رونالدو المباراة الأولى في الموسم الجديد ضد برايتون في 7 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاغ: ”إنه يتدرب، أعتقد أننا نعلم جميعًا أن رونالدو محترف كبير وسيكون لائقا، وهذا هو آخر ما يشغلني“.

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وسجل رونالدو 24 هدفا الموسم الماضي لكنه حال بقائه مع مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد أن شارك في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

ويريد تين هاغ من فريقه أن يضغط بشكل فعال لكنه قال إنه ليس لديه مخاوف بشأن ما إذا كان رونالدو يمكنه القيام بهذه المهمة، وأضاف المدرب الهولندي: ”أعتقد أن كريستيانو قادر على فعل ذلك، لقد أظهر كل شيء في حياته المهنية“.

وأوضح: ”لقد حددت طلبي، نريد أن نلعب بطريقة معينة، يمكن للاعب كبير المساهمة ورونالدو هو أفضل لاعب في فريقنا، يحدد اللاعبون طريقة لعبك، خاصة اللاعبين الذين يسجلون الأهداف لأنهم في غاية الأهمية بالنسبة للفريق، فأنت تبني فريقك حولهم“.