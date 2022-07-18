ضروري في المواقف الحرجة.. شرطة ميلانو تبرر تفتيش باكايوكو تحت تهديد السلاح

قالت شرطة ميلانو، اليوم الإثنين، إن مقطع الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعرض فيه تيموي باكايوكو لاعب وسط ميلان للتفتيش تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة في المدينة، كان ضروريا نظرا لخطورة الموقف الذي كان يحدث في ذلك الوقت.

وحدثت واقعة باكايوكو، المعار من تشيلسي، قبل أسبوعين، لكن مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع، اليوم الإثنين، بعد ظهوره على ”تويتر“.

وقال ميلان إن التفتيش حدث بسبب إطلاق نار في منطقة قريبة في ذلك الوقت، وأصدرت الشرطة بيانا لـ“رويترز“ لشرح الموقف.

وجاء في بيان الشرطة: ”تجدر الإشارة إلى أن البحث جرى في سياق عمليات يبرر اعتماد أعلى الإجراءات الأمنية“.

وأضاف: ”بمجرد التعرف على الشخص وإثبات أنه غير متورط، استؤنفت الخدمة دون أي نوع من الملاحظة من الشخص المعني“.

وانضم باكايوكو إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة عامين، الصيف الماضي، بعد أن أمضى أيضا موسم 2018-2019 في سان سيرو.

وخاض باكايوكو 14 مباراة في الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وساعد ميلان على إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 11 عاما.