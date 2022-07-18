7 أندية رفضته.. كريستيانو رونالدو يواجه مصيرا مجهولا

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) مصيرا مجهولا مع تزايد عدد من الأندية التي رفضت التعاقد معه على الرغم من إعلان رغبته الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ويرغب كريستيانو رونالدو في اللعب بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي فشل فيه مانشستر يونايتد في التأهل للمسابقة حيث سيلعب الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

ويرغب رونالدو في المحافظة على إرثه الكبير في دوري الأبطال، ويخشى في الوقت ذاته من تحطيم ليونيل ميسي لأرقامه التي سبقه بها في أبرز المسابقات الأوروبية.

ماركا: أتلتيكو مدريد يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/dqAkHmQSDC pic.twitter.com/paUsolnID9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

ورغم إصرار إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الجديد في المحافظة على كريستيانو ضمن فريقه في الموسم الجديد، وإجراء محاولات فعلية معه، لإقناعه بالبقاء إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل تماما.

الأندية الكبيرة ترفض

رفضت 7 أندية عملاقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو لأسباب مختلفة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ، ما جعل مستقبل اللاعب في الهواء مع عودة جميع الأندية الأوروبية للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

ويتدرب كريستيانو رونالدو حاليا في البرتغال، ما ربطه بإمكانية الانتقال إلى ناديه الجديد سبورتنغ لشبونة، ما نفاه اللاعب مباشرة، حيث لا تنطبق مواصفات سبورتنغ على النادي الذي يرغب رونالدو في اللعب له.

واختير رونالدو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد الموسم الماضي كما نافس بشكل جيد على لقب الهداف رغم الموسم السيئ للشياطين الحمر.

🗣 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اخبار انتقاله إلى سبورتينغ لشبونة : "أخبار كاذبة". pic.twitter.com/Vtzw5nTe5b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وطالب نقاد وإعلاميون كثر رونالدو بإصدار بيان للحديث عن مستقبله في ظل الغموض الذي يكتنفه ورفض الأندية واحدا تلو الآخر التعاقد معه ما قد يسئ إلى سمعته كأحد النجوم التاريخيين للعبة كرة القدم بشكل عام.

ويربط كثيرون بين رونالدو وبايرن ميونخ في ظل رحيل هداف الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة على الرغم من نفي مسؤولي بطل الدوري الألماني للأمر بشكل تام ـ حتى الآن ـ.

كانت والدة رونالدو قد وضعت إعجابا على منشور يربطه بالانتقال إلى بايرن ما زاد التكهنات مجددا.

ومؤخرا رفض أتلتيكو مدريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو بسبب راتبه المرتفع ما يشكل ضغطا جديدا على اللاعب ووكيل أعماله خورخي ميندز للبحث عن وجهة جديدة مع ضيق الوقت واقتراب عودة المنافسات الأوروبية بشكل رسمي.