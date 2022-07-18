رسميا.. ميلان يجدد عقد زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان، بطل الدوري الإيطالي، رسميا، تجديد عقد مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعام جديد، بحيث ينتهي في يونيو 2023.

وقال ميلان في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”يسر نادي ميلان أن يعلن أنه أبرم اتفاقًا بشأن زلاتان إبراهيموفيتش. وقع المهاجم السويدي عقدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2023، وسيستمر في ارتداء قميص الروسونيري رقم 11“.

وعاد إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 40 عاما، إلى ميلان في يناير 2020، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، وخاض 74 مباراة وسجل 36 هدفا في كل المسابقات منذ عودته.

وشارك إبراهيموفيتش في 27 مباراة مع ميلان الموسم الماضي، سجل فيها 8 أهداف وصنع 3 ونال مع الفريق لقب الدوري الإيطالي، بعد غياب طويل.

ويغيب إبراهيموفيتش حاليا بسبب إصابة، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في المباريات في يناير 2023.

وانتقل إبراهيموفيتش أول مرة لميلان في صيف 2010، قادما من برشلونة، وظل مع الفريق حتى صيف 2012، عندما غادر إلى باريس سان جيرمان.

جراحة في الركبة تُبعد إبراهيموفيتش عن ميلان 8 أشهر https://t.co/U4pAmG9Ewl pic.twitter.com/kUDm6GxGrE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

ورحل إبراهيموفيتش بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد ولوس أنجليس غالاكسي، علما أنه لعب سابقا لأياكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وبالمجمل لعب إبراهيموفيتش مع ميلان في فترتيه الأولى والثانية 158 مباراة، سجل فيها 92 هدفا وصنع 35.

وعلى مستوى الألقاب نال إبراهيموفيتش مع ميلان لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس السوبر الإيطالي.

ويملك إبراهيموفيتش سجلا مميزا، حيث سجل 156 هدفا وصنع 61 في 180 مباراة مع باريس سان جيرمان، وسجل 66 هدفا وصنع 32 في 117 مباراة مع إنتر ميلان، وسجل 48 هدفا وصنع 17 في 110 مباريات مع أياكس أمستردام.

كما سجل إبراهيموفيتش 26 هدفا وصنع 21 في 92 مباراة مع يوفنتوس، وسجل 53 هدفا وصنع 15 في 58 مباراة مع لوس أنجليس غالاكسي، وسجل 29 هدفا وصنع 10 في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد، في حين سجل 22 هدفا وصنع 13 في 46 مباراة مع برشلونة.

ويملك إبراهيموفيتش 5 ألقاب في الدوري الإيطالي (لقبين مع ميلان وثلاثة مع إنتر ميلان) ولقبا في كل من كأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الإسباني مع برشلونة، و4 ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، و4 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

كما نال إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد لقبا في الدوري الأوروبي، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.

أما مع أياكس فنال إبراهيموفيتش لقبين في الدوري الهولندي، ولقبا في كأس السوبر الهولندي.