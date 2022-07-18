"لاغازيتا" تكشف سر إيقاف وتفتيش باكايوكو لاعب ميلان من قبل الشرطة الإيطالية بطريقة مهينة (فيديو)

كشفت صحيفة ”لاغازيتا“ عن سر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ونشرته شبكة ”RMC“، يوم الاثنين، للفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، إذ تم إيقافه وتفتيشه من قبل الشرطة الإيطالية.

ويظهر في الفيديو المتداول أحد الشرطيين وهو يقوم بتفتيش اللاعب بشكل حاد بحثًا عن شيء ما في طيات ملابسه، وتقف بجانبه شرطية أخرى توجه مسدسها فيما يبدو لأحد الأشخاص المتواجدين داخل سيارة اللاعب.

📽 Tiémoué Bakayoko arrêté par la police italienne à Milan. Le policier, gêné quand son collègue lui apprend qu'il s'agit du milieu de terrain de l'AC Milan, semble s'excuser avant de le laisser repartir. pic.twitter.com/OrYtqiiRTY — RMC Sport (@RMCsport) July 18, 2022

ولكن سرعان ما جاء شرطي آخر وتعرف على اللاعب، وقام بإيضاح الأمر لزميله الذي يبدو أنه تفهم أن من يقوم بتفتيشه هو لاعب ميلان لينتهي الأمر.

وأوضحت صحيفة ”لاغازيتا“، أنه ”قبل الواقعة كان هناك إطلاق نار متبادل بين تجار مخدرات سنغاليين، وقامت شرطة ميلانو بإيقاف سيارة مشتبه فيها وتم تصويب السلاح تجاه الشخص والقبض عليه بطريقة فيها تطفل نوعًا ما، وتبين بعد ذلك أن هذا الشخص هو الفرنسي باكايوكو لاعب ميلان، وتم الاعتذار للاعب“.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else. Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022

وباكايوكو معار حاليًّا إلى ميلان بعد فترة سيئة قضاها مع تشيلسي الإنجليزي، حيث كان جزءًا من فريق ميلان الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ 11 عامًا.

وانضم لاعب خط الوسط إلى تشيلسي من موناكو في عام 2017، كبديل مباشر للصربي نيمانيا ماتيتش.

ومع ذلك، سرعان ما تحولت تلك الصفقة إلى حالة سيئة؛ لأنه فشل في الارتقاء إلى مستوى سلفه، وتمت إعارته لاحقًا إلى موناكو بعد عام.

في كل موسم منذ ذلك الحين، كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على سبيل الإعارة، ولم يتمكن تشيلسي من العثور على مشترٍ دائم له، ولكن موقع “فوت ميركاتو”، أشار إلى موافقة مارسيليا على الشروط الشخصية لصفقة التعاقد مع اللاعب.

وبحسب ما ذكر الموقع سيتم التوقيع مع النجم الفرنسي على عقد مدته 4 سنوات.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن هناك محادثات في الوقت الحالي بين مدرب مارسيليا ومسؤولي النادي لبحث تلك الصفقة، ومحاولة إتمامها بنجاح.