"لاغازيتا" تكشف سر إيقاف وتفتيش باكايوكو لاعب ميلان من قبل الشرطة الإيطالية بطريقة مهينة (فيديو)

كشفت صحيفة ”لاغازيتا“ عن سر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ونشرته شبكة ”RMC“، يوم الاثنين، للفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، إذ تم إيقافه وتفتيشه من قبل الشرطة الإيطالية.

ويظهر في الفيديو المتداول أحد الشرطيين وهو يقوم بتفتيش اللاعب بشكل حاد بحثًا عن شيء ما في طيات ملابسه، وتقف بجانبه شرطية أخرى توجه مسدسها فيما يبدو لأحد الأشخاص المتواجدين داخل سيارة اللاعب.

ولكن سرعان ما جاء شرطي آخر وتعرف على اللاعب، وقام بإيضاح الأمر لزميله الذي يبدو أنه تفهم أن من يقوم بتفتيشه هو لاعب ميلان لينتهي الأمر.

وأوضحت صحيفة ”لاغازيتا“، أنه ”قبل الواقعة كان هناك إطلاق نار متبادل بين تجار مخدرات سنغاليين، وقامت شرطة ميلانو بإيقاف سيارة مشتبه فيها وتم تصويب السلاح تجاه الشخص والقبض عليه بطريقة فيها تطفل نوعًا ما، وتبين بعد ذلك أن هذا الشخص هو الفرنسي باكايوكو لاعب ميلان، وتم الاعتذار للاعب“.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022