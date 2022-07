سكاي: ديبالا يوافق على الانضمام إلى روما

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس السابق، وافق على العرض المقدم له من روما، ليلعب في الموسم الجديد تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أن ”العرض المقدم لديبالا سيكون لمدة 3 سنوات براتب إجمالي 6 ملايين يورو“.

ورحل ديبالا عن صفوف السيدة العجوز بنهاية يونيو الماضي، عقب نهاية عقده مع الفريق، وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعديد من الأندية، على رأسها ”إنتر ونابولي وميلان وروما“.

وأشارت تقارير إلى أن مورينيو تحدث بالفعل مع ديبالا في مكالمة هاتفية لمحاولة إقناعه بالانضمام للفريق خلال الموسم المقبل.

وفقا للتقارير فإن إدارة نادي روما ستعقد جلسة مع ممثلي ديبالا للتفاوض بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدرب واللاعب بشكل مبدئي.

وارتبط اسم قطبي ميلانو بالانضمام بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

🚨 BREAKING 🚨

Paulo Dybala has agreed to join Roma on a three-year contract pic.twitter.com/SjEt0yGh31

— Football Daily (@footballdaily) July 18, 2022