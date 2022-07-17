بايرن ميونخ يتفق مع يوفنتوس على التعاقد مع ماتياس دي ليخت

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات إن يوفنتوس وبايرن ميونخ اتفقا على صفقة تقضي بانتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى النادي الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ماتيس دي ليخت إلى بايرن ميونيخ، تم التوصل إلى اتفاق شفهي، حيث كان الناديان على اتصال طوال اليوم“.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day – final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

وأضاف: ”تم قبول العرض النهائي من يوفنتوس بحيث يحصل على حزمة تزيد قيمتها على 80 مليون يورو“.

وأكد رومانو أن بايرن ميونخ اتفق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت على الشروط الشخصية للاعب، واتفقا على عقد مدته 5 سنوات.

Bayern have sealed full agreement on personal terms with Matthijs de Ligt, five year deal. Talks are progressing with Juventus, getting closer 🚨🇳🇱 #FCBayern Juve told Bayern they want more than €70/75m – key week ahead to reach full agreement. Add-ons will be part of the deal. pic.twitter.com/m2Dyo9K6Gz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

وانتقل دي ليخت، البالغ من العمر 22 عامًا، من أياكس أمستردام الهولندي، صيف العام 2019، مقابل 85 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع البيانكونيري حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي ليخت لعب مع يوفنتوس 117 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 3.

تصريحات ماتياس دي ليخت تثير الغموض حول بقائه مع يوفنتوس https://t.co/I6sO4My6eG pic.twitter.com/CwcKLZIwkY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ورغم انتقاله إلى يوفنتوس إلا أن دي ليخت ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها برشلونة، الذي سعى لضم اللاعب منذ كان لاعبًا مع أياكس، ويبدو أنه يقترب من بايرن ميونخ.

ونال دي ليخت مع يوفنتوس لقبًا في كأس من الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، علمًا بأنه شارك في 38 مباراة مع منتخب هولندا سجل فيها هدفين.

ولعب دي ليخت مع أياكس 117 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 7، ونال معه لقبًا في الدوري الهولندي، ولقبًا في كأس هولندي.

وحتى الآن تعاقد يوفنتوس مع أنخيل دي ماريا، وأعاد بول بوغبا، في حين رحل عنه باولو ديبالا، وميريح ديميرال، وجورجيو كيلليني، ودوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديسكي.

أما بايرن ميونخ فقد تعاقد مع المغربي نصير مزراوي، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي ريان جرافينبيرش، ورحل عنه روبرت ليفاندوفسكي، وكورينتين توليسو، ومارك روكا، وعمر ريتشاردز.

يوفنتوس يرد على محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع دي ليخت https://t.co/xUit3twjfD pic.twitter.com/z6Uh2aq45u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

تصريحات دي ليخت

وقبل أسابيع أثار دي ليخت المزيد من الغموض حول مستقبله، وقال: ”هناك محادثات جارية بيني وبين يوفنتوس، بمجرد أن تحين اللحظة المناسبة سأقرر التمديد أو النظر إلى أبعد من ذلك“.

وأضاف: ”أنظر دائمًا إلى ما هو أفضل بالنسبة لي من حيث المشروع الرياضي، ولا يكفي حصولنا على المركز الرابع مرتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، وعلينا أن نحقق تقدمًا، لأن هذه نتائج مخيبة للآمال.. يوفنتوس نادٍ يريد دائمًا أن يكون بطلًا، ويجب أن نصبح أبطالًا“.