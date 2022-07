بايرن ميونخ يتفق مع يوفنتوس على التعاقد مع ماتياس دي ليخت

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات إن يوفنتوس وبايرن ميونخ اتفقا على صفقة تقضي بانتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى النادي الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ماتيس دي ليخت إلى بايرن ميونيخ، تم التوصل إلى اتفاق شفهي، حيث كان الناديان على اتصال طوال اليوم“.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day – final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern

De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022