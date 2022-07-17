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رياضة

بايرن ميونخ يتفق مع يوفنتوس على التعاقد مع ماتياس دي ليخت
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 19:20 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 20:20 GMT

بايرن ميونخ يتفق مع يوفنتوس على التعاقد مع ماتياس دي ليخت

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي"، والمتخصص في سوق الانتقالات إن يوفنتوس وبايرن ميونخ اتفقا على صفقة تقضي بانتقال المدافع الهولندي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات إن يوفنتوس وبايرن ميونخ اتفقا على صفقة تقضي بانتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى النادي الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ماتيس دي ليخت إلى بايرن ميونيخ، تم التوصل إلى اتفاق شفهي، حيث كان الناديان على اتصال طوال اليوم“.

وأضاف: ”تم قبول العرض النهائي من يوفنتوس بحيث يحصل على حزمة تزيد قيمتها على 80 مليون يورو“.

وأكد رومانو أن بايرن ميونخ اتفق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت على الشروط الشخصية للاعب، واتفقا على عقد مدته 5 سنوات.

وانتقل دي ليخت، البالغ من العمر 22 عامًا، من أياكس أمستردام الهولندي، صيف العام 2019، مقابل 85 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع البيانكونيري حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي ليخت لعب مع يوفنتوس 117 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 3.

ورغم انتقاله إلى يوفنتوس إلا أن دي ليخت ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها برشلونة، الذي سعى لضم اللاعب منذ كان لاعبًا مع أياكس، ويبدو أنه يقترب من بايرن ميونخ.

ونال دي ليخت مع يوفنتوس لقبًا في كأس من الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، علمًا بأنه شارك في 38 مباراة مع منتخب هولندا سجل فيها هدفين.

ولعب دي ليخت مع أياكس 117 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 7، ونال معه لقبًا في الدوري الهولندي، ولقبًا في كأس هولندي.

وحتى الآن تعاقد يوفنتوس مع أنخيل دي ماريا، وأعاد بول بوغبا، في حين رحل عنه باولو ديبالا، وميريح ديميرال، وجورجيو كيلليني، ودوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديسكي.

أما بايرن ميونخ فقد تعاقد مع المغربي نصير مزراوي، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي ريان جرافينبيرش، ورحل عنه روبرت ليفاندوفسكي، وكورينتين توليسو، ومارك روكا، وعمر ريتشاردز.

تصريحات دي ليخت
وقبل أسابيع أثار دي ليخت المزيد من الغموض حول مستقبله، وقال: ”هناك محادثات جارية بيني وبين يوفنتوس، بمجرد أن تحين اللحظة المناسبة سأقرر التمديد أو النظر إلى أبعد من ذلك“.

وأضاف: ”أنظر دائمًا إلى ما هو أفضل بالنسبة لي من حيث المشروع الرياضي، ولا يكفي حصولنا على المركز الرابع مرتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، وعلينا أن نحقق تقدمًا، لأن هذه نتائج مخيبة للآمال.. يوفنتوس نادٍ يريد دائمًا أن يكون بطلًا، ويجب أن نصبح أبطالًا“.

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