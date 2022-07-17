تصوير مباراة ميلان وكولن من خلال كاميرا معلقة على صدور اللاعبين (فيديو)

تميزت المباراة الودية بين ميلان الإيطالي وكولن الألماني بتصوير المباراة من خلال كاميرات وضعت على صدور اللاعبين في ابتكار جديد في عالم كرة القدم.

وتوجد العديد من الكاميرات في الملعب التي تصور المباريات، لكن هذه المرة وضع عدد منها على صدور لاعبين اثنين، عندما ارتدى لاعبان من كولن الكاميرات في قمصانهما، ما أتاح للمشاهدين فرصة تجربة مشاهدة المباراة بطريقة مختلفة.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍 Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀 Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen 👉 https://t.co/1H72TKyAcp

____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

وارتدى لاعبان من كولن، وهما المدافع تيمو هوبرز والمهاجم تيم ليمبيرل، الكاميرات على صدورهما وكانا مجهزين بميكروفونات.

وقال تيمو هوبرز مدافع كولون: ”استغرق الأمر بعض الوقت لأعتاد على الكاميرا، شعرت بالدفء تحتها، لم تزعجني بأي شكل من الأشكال، لكن شعرت أنني كنت أرتديها“.

وبحسب موقع ”24sata“ فإن الأمر يتعلق بتقنية ”MindFly“ الآلية الشاملة، التي وقّعت بالفعل عقدًا مع الدوري الأوروبي لكرة السلة، ولذلك في الموسم الجديد، سيرتدي العديد من اللاعبين الكاميرات أثناء المباريات، وقريبًا يمكن أن ينتقل الأمر إلى مباريات كرة القدم.

Il gol di Giroud dalla bodycam 🤩 pic.twitter.com/hatl5r9Mgq — Theåo 17 (@prioritaacmilan) July 16, 2022

ويمكن للمشاهد من خلال هذه التقنية أن يرى المباراة من منظور لاعب كرة القدم.

كيف تعمل التقنية؟

بحسب موقع ”24sata“ فإن هدف MindFly هو القضاء على المسافة بين المشجعين واللاعبين من خلال تمكين المشاهدين من مشاهدة أي لعبة من وجهة نظر اللاعب (FPV).

وتستخدم أحدث التقنيات – في شكل سترة خفيفة الوزن بتقنية AI bodycam – لالتقاط وجهة نظر اللاعب.

Questa fa vedere tutta l’azione, forse rende di più 😭 pic.twitter.com/xeQZDBkJ2h — Theåo 17 (@prioritaacmilan) July 16, 2022

وكشف إيران تال، الشريك المؤسس في MindFly، أنه سيضم أيضًا تقنيات جديدة أخرى كجزء مما يسمى ”لعبة الابتكار“.

وقال إيران تال: ”نحن متحمسون للغاية للمشاركة في مباراة ميلان وكولن، استخدام MindFly في كرة القدم يجلب الإثارة في الملعب للجماهير، صُممت ستراتنا خفيفة الوزن للذكاء الاصطناعي للحفاظ على أداء اللاعب والشعور بنفس الشعور بارتداء سترة GPS، وينسى الرياضيون أنهم يرتدونها بعد بضع دقائق“.

وسجل أوليفييه جيرو هدفي ميلان في الدقيقتين 16 و35، في حين سجل فلوريان ديتز هدف كولن الوحيد في الدقيقة 87.

وتمكن المشجعون من رؤية المباراة من وجهة نظر لاعبي كرة القدم وسماع النقاشات في الملعب، وكان لدى الحكم ساشا ستيجمان أيضًا كاميرا.

وقال ستيفن بومغارت، مدرب كولن: ”يشعر المدربون دائمًا بالحاجة إلى رؤية كل شيء، وهكذا يمكنك رؤية منظور الحكم، أحب هذه التكنولوجيا، لكننا سنرى كيف تتطور“.

وكان الحكم ساشا شتيجمان سعيدًا أيضًا بالتكنولوجيا الجديدة وقال: ”إنها أداة مفيدة للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه يمكننا استخدامها لتحسين الجودة في الملعب، إنها تقنية مثيرة جدًا تستحق التطوير، ستغير كرة القدم، الطريقة التي يُنظر بها إلى كرة القدم بشكل عام، ولكن أيضًا دور الحكم“.