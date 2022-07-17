هل يعود كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس؟

قال موقع ”tuttojuve“ الإيطالي إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد عُرض على يوفنتوس، بعد عام من رحيله عن النادي الإيطالي.

وطلب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وقال موقع ”tuttojuve“ إن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرضه على عدة أندية بينها يوفنتوس، الذي لعب له ثلاثة مواسم، إلى جانب عرضه على بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير أن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ترفض التعاقد مع رونالدو، في حين أكد أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونخ أن ناديه لا يريد التعاقد مع النجم البرتغالي.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف العام 2018، مقابل نحو 115 مليون يورو، وأصر الصيف الماضي على الرحيل عن النادي الإيطالي، وعاد إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو.

ميسي تساوى في عدد البطولات الدولية مع منتخب بلاده مع كريستيانو رونالدو.. أصبح في سجل الثنائي بطولتين. pic.twitter.com/d6n8I0wMCi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا، لكنه حال بقائه مع مانشستر يونايتد فسيغيب عن البطولة وسيشارك في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 140 هدفا، وصنع 48 في 182 مباراة في البطولة، علما أنه نال اللقب 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو سجل 101 هدفا، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، ولم يصل مع النادي الإيطالي لأكثر من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونال رونالدو مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، وحصل على جائزة هداف الدوري الإيطالي موسم 2020/2021، بعدما سجل 29 هدفا.

ميرور: فيرغسون نصح كريستيانو رونالدو بالبقاء موسما آخر مع مانشستر يونايتد https://t.co/zjrb0qcxNa pic.twitter.com/Mtg6X29gNc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وفي الموسم الأول لرونالدو مع يوفنتوس ودّع الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم من دور الـ16 في الموسمين الثاني والثالث.

وحتى الآن تعاقد يوفنتوس مع أنخيل دي ماريا، وأعاد بول بوغبا، في حين رحل عنه باولو ديبالا، وميريح ديميرال، وجورجيو كيلليني، ودوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع تشيفاس وبرشلونة وريال مدريد استعدادا للموسم المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو، يوم 15 أغسطس.