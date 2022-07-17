مورينيو يتواصل مع ديبالا لإقناعه بالانتقال إلى روما

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد، إن روما يخطط لتقديم عرض جديد للتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق.

ووفقا للصحيفة فقد أوضح جوزيه مورينيو مدرب روما أن ديبالا على رأس أولويات روما في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ويتطلع للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قبل إنتر ميلان ونابولي.

وديبالا، الذي انتهت فترة سبع سنوات له مع يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، لا يزال مترددًا بشأن مستقبله، حيث يرتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان ونابولي وروما.

ويأمل مورينيو في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، ونقلت ديلي ميل“ عن صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية أن مورينيو تحدث شخصيًا مع ديبالا عبر الهاتف قبل أسبوع حيث يتطلع لإقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ويريد روما الحصول على توقيع ديبالا سريعا لضم اللاعب إلى المعسكر التدريبي لروما قبل الموسم هذا الأسبوع، لكن هذا يبدو شبه مستحيل وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 ✔️ استلم

✔️ راوغ

✔️ تقدم

✔️ وسدد الأرجنتيني ديبالا يسجل مبكراً في واحد من أسرع الأهداف في تاريخ الديربي ديربي تورينو مباشرة الآن على HD4 📺#beINSerieA #SerieA pic.twitter.com/yu76wILtrG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2020

وأكدت الصحيفة أن روما سيقدم عرضا لوكلاء ديبالا خلال 24 ساعة، حيث يتطلع الفريق لحسم الصفقة علما أنه تعاقد مع زكي شيليك ونيمانيا ماتيتش وميل سفيلار.

وبدا أن ديبالا كان مستعدًا للانتقال إلى إنتر ميلان، حيث لم يتمكن روما من مطابقة الراتب الذي قدمه النيرازوري، والذي كان يُعتقد أنه يصل إلى 6 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى مليون يورو كمبلغ إضافي.

ومع ذلك، تم إبطال هذه الخطوة في وقت لاحق بسبب طلبات وكيل ديبالا وحاجة إنتر ميلان لبيع إما إدين دجيكو أو خواكين كوريا بعد وصول روميلو لوكاكو من تشيلسي.

أردنا أن نذكركم بهذه المباراة 😍 إليكم هدف الجوهرة ديبالا أمام إنتر ميلان! ⚽️💎#فورزا_يوفي

pic.twitter.com/0eIRTozzSv — JuventusFC (@Juventusfcar) March 19, 2020

وفتح هذا الأمر الباب أمام روما حيث ضغط مورينيو بقوة للتعاقد مع ديبالا الذي فاز مع يوفنتوس بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي.

وانتقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف 2015 مقابل 41 مليون يورو، ولعب مع الفريق 293 مباراة، سجل فيها 115 هدفا، وصنع 47.

وحصل ديبالا مع يوفنتوس على 5 ألقاب في الدوري الإيطالي، و4 في كأس إيطاليا، و3 في كأس السوبر الإيطالي، علما أن عقده مع الفريق انتهى في 30 يونيو الماضي.