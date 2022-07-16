صحف رياضية: أقصى توتر مع ليفاندوفسكي.. هاتريك تين هاغ.. وبنزيما خارج كلاسيكو لاس فيغاس

شكل اقتراب برشلونة من حسم صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتعاقدات مانشستر يونايتد الجديدة، وإغلاق ريال مدريد باب التعاقدات، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات كريستوف غالتييه المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، وعودة هاري كين لتدريبات توتنهام، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية، ولقاء منتخب إسبانيا ومنتخب الدنمارك في نهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب الدنمارك في أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم وكتبت: ”من أجل التأهل لربع النهائي مع الطاقة“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد وتصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكتبت: ”الرحيل نعم، تعاقدات جديدة لا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة وكتبت: ”أقصى توتر مع ليفاندوفسكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من حسم صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وأخبار سوق الانتقالات للفريق وكتبت: ”روبيرت ليفاندوفسكي: تم التعاقد“ و“اتفاق بين برشلونة وبايرن ميونخ من أجل ليفاندوفسكي 45 مليون يورو و5 ملايين يورو متغيرات“ و“لعب لطيف لبرشلونة“ و“لوبتيغي يعتبر أنه خسر كوندي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب الدنمارك في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”إما التأهل أو الخروج لمنتخب إسبانيا في أمم أوروبا للسيدات“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد يعتبر أنه أنهى لائحة الفريق“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من حسم صفقة روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: “ ليفاندوفسكي التوقيع“.

كما تحدثت عن تقديم البرازيلي رافينيا لاعبا جديدا لبرشلونة وكتبت: ”رافينيا: سأقدم كل شيء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إسبانيا والدانمارك في أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”إسبانيا تلعب للتأهل، التعادل يضعها في ربع النهائي“.

كما اهتمت بريال مدريد ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما وكتبت: ”كريم بنزيما تقريبا خارج كلاسيكو لاس فيغاس“.

أس

ركزت الصحيفة على اللقاء الحاسم لمنتخب إسبانيا أمام الدنمارك في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت: ”خطوة إلى المدفعية“.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”رافينيا أحضر السامبا وليفاندوفسكي قريب من الحسم“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وسوق الانتقالات وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي: لن تكون هناك تعاقدات جديدة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وتعاقده مع الدانماركي كريستيان إريكسن واقتراب المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز وكتبت: ”تين هاغ: هاتريك، إريكسن وليساندرو ومارسيال“.

الصحيفة اهتمت بتوتنهام ونجمه هاري كين العائد للتدريبات وكتبت: ”يرتفع مستوى هاري كين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أخبار باريس سان جيرمان وتصريحات مدربه الجديد كريستوف غالتييه وكتبت: ”باريس سان جيرمان يوافق على صفقة إيكيتيكي“ و“كريستوف غالتييه: الكل يجب أن يفكر في الفريق“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا للدراجات الهوائية والمرحلة 13 وكتبت: ”بيدرسن: الدنمارك مرة أخرى“.