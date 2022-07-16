رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع كاليدو كوليبالي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه أكمل ضم مدافع السنغال كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي في عقد يمتد لأربع سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي دفع نحو 32 مليون جنيه إسترليني (37.93 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي سيصبح ثاني صفقة يبرمها الفريق اللندني خلال الصيف الحالي بعد رحيم سترلينغ.

وقال كوليبالي في بيان ”أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع هذه التشكيلة لفريق تشيلسي“.

”إنه فريق كبير على مستوى العالم وكان حلمي دوما أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وانتقل كوليبالي إلى نابولي في صيف عام 2014، ولعب مع النادي الإيطالي 317 مباراة، سجل فيها 14 هدفا وصنع 8.

ونال كوليبالي مع نابولي لقبا في كأس إيطاليا، ولقبا في كأس السوبر الإيطالي، علما أنه كان مع منتخب السنغال عندما فاز بلقب كأس أمم أفريقيا قبل أشهر.

كوليبالي يودع نابولي

وودع كاليدو كوليبالي جماهير نابولي، وكتب عبر حسابه في ”إنستغرام“: ”1 يونيو 2014، هو تاريخ لا ينسى بالنسبة لي، هو تاريخ وصولي إلى نابولي، وهنا بداية قصة من الحب الخالص، كنت فتى خجولا، ولكن يملك رغبة كبيرة لإثبات ما يمكن أن يقدمه للعالم“.

وأضاف: ”الانتصارات والخسائر والسعادة وخيبات الأمل، الكثير من المشاعر عشناها معًا، من المستحيل تلخيصها، ولكن أحتفظ بكل شيء في عقلي وقلبي“.

وتابع كوليبالي: ”التقيت أشخاصا سيكونون إلى الأبد جزءا من حياتي، هم من جعلوني أنا وأسرتي نشعر بتواجدنا في بيتنا من اللحظة الأولى وحتى الأخيرة“.

وأتم المدافع السنغالي: ”شكرًا نابولي على جعلي الرجل الذي أنا عليه اليوم، شكرًا للنادي وللرئيس وللمدربين ولكل زملائي، ولكل الأشخاص الذين حظيت بسعادة العمل معهم، أشعر الآن أنه وقت الرحيل وبدء مغامرة جديدة“.

وتعاقد تشيلسي حتى الآن مع رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، ورحل عنه أندرياس كريستينسن، وروميلو لوكاكو، وأنتونيو روديغر.

ومن المقرر أن يفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون يوم 6 أغسطس، علما أن البلوز تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.