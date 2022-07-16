إبراهيم السويلم

رجل وزوجته

عناق حار

ترامب وبايدن

عائلة ماسك

الملك سلمان

الأميرة ريما

ولي العهد وبايدن
أظهر المزيد

رياضة

ناغلسمان يوافق على تعاقد بايرن ميونخ مع كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 5:20 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 6:10 GMT

ناغلسمان يوافق على تعاقد بايرن ميونخ مع كريستيانو رونالدو

ذكر الصحفي مانو سانز من صحيفة "أس" وبرنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يرغب في تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعطى

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكر الصحفي مانو سانز من صحيفة ”أس“ وبرنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني أن يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يرغب في تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعطى موافقته لإدارة الفريق الألماني للتعاقد معه في حال تأكد رحيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وكتب الصحفي الإسباني: ”يوليان ناغلسمان يود قيادة كريستيانو رونالدو ويعطي الضوء الأخضر للتوقيع معه في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي“.

وأضاف: ”أرى أن رونالدو يلعب مع بايرن ميونخ، في رأيي سيكون لديهم إضافة رائعة في الفريق وسيكونون المرشحين المحتملين للفوز بدوري أبطال أوروبا. يركز كريستيانو رونالدو على لعب كرة القدم الأوروبية في المستوى العالي، لذا أرى أنه يدفع باتجاه الانتقال لبايرن ميونخ“.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رفض بايرن ميونخ التوقيع مع النجم البرتغالي، وتحدث أولفر كان الرئيس التنفيذي للفريق الألماني عن الصفقة وقال: ”رغم أنني معجب بكريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، إلا أن التعاقد معه لا يدخل ضمن فلسفتنا“.

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد حيث سيلعب مانشستر يونايتد الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسجل 140 هدفا وصنع 48 في 182 مباراة في البطولة.

وأصبح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ ونجمه الأول، على مقربة من الرحيل بعدما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع النادي البافاري لإنهاء الصفقة وتقديم اللاعب يوم الاثنين المقبل.

ومع رحيل ليفاندوفسكي يجد بايرن ميونخ نفسه مضطرا للبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات لتعويضه ويحتاج لمهاجم هداف وقد يجد ضالته في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز هدافي العالم حاليا وتاريخيا.

وكان يوليان ناغلسمان المدرب الحالي لبايرن ميونخ قد عبر مرارا في تصريحات سابقة عن إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعقليته الاحترافية حين كان مدربا لفريق لايبزيغ معبرا عن رغبته في تدريبه في المستقبل.

وتعاقد بايرن ميونخ مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول والظهير المغربي نصير المزراوي في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع أياكس ولاعب الوسط الهولندي ريان غرافينبيرش من أياكس.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play