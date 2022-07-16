ناغلسمان يوافق على تعاقد بايرن ميونخ مع كريستيانو رونالدو

ذكر الصحفي مانو سانز من صحيفة ”أس“ وبرنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني أن يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يرغب في تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعطى موافقته لإدارة الفريق الألماني للتعاقد معه في حال تأكد رحيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وكتب الصحفي الإسباني: ”يوليان ناغلسمان يود قيادة كريستيانو رونالدو ويعطي الضوء الأخضر للتوقيع معه في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي“.

أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/N01qQwd46E pic.twitter.com/SQ6gWxfx3X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 15, 2022

وأضاف: ”أرى أن رونالدو يلعب مع بايرن ميونخ، في رأيي سيكون لديهم إضافة رائعة في الفريق وسيكونون المرشحين المحتملين للفوز بدوري أبطال أوروبا. يركز كريستيانو رونالدو على لعب كرة القدم الأوروبية في المستوى العالي، لذا أرى أنه يدفع باتجاه الانتقال لبايرن ميونخ“.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رفض بايرن ميونخ التوقيع مع النجم البرتغالي، وتحدث أولفر كان الرئيس التنفيذي للفريق الألماني عن الصفقة وقال: ”رغم أنني معجب بكريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، إلا أن التعاقد معه لا يدخل ضمن فلسفتنا“.

تعرف على النادي السعودي الذي يفاوض كريستيانو رونالدو https://t.co/S0tYJGOAQO pic.twitter.com/fh6CjKQK2u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد حيث سيلعب مانشستر يونايتد الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسجل 140 هدفا وصنع 48 في 182 مباراة في البطولة.

وأصبح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ ونجمه الأول، على مقربة من الرحيل بعدما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع النادي البافاري لإنهاء الصفقة وتقديم اللاعب يوم الاثنين المقبل.

أزمة رحيل.. هل فشلت خطة كريستيانو رونالدو بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد؟ https://t.co/XIGWslpIfJ pic.twitter.com/A1REfhqlVZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

ومع رحيل ليفاندوفسكي يجد بايرن ميونخ نفسه مضطرا للبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات لتعويضه ويحتاج لمهاجم هداف وقد يجد ضالته في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز هدافي العالم حاليا وتاريخيا.

وكان يوليان ناغلسمان المدرب الحالي لبايرن ميونخ قد عبر مرارا في تصريحات سابقة عن إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعقليته الاحترافية حين كان مدربا لفريق لايبزيغ معبرا عن رغبته في تدريبه في المستقبل.

وتعاقد بايرن ميونخ مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول والظهير المغربي نصير المزراوي في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع أياكس ولاعب الوسط الهولندي ريان غرافينبيرش من أياكس.