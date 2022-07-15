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رياضة

غالتييه يفتتح مشواره مع باريس سان جيرمان بالفوز على كويفيلي-روين
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 20:42 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 21:05 GMT

غالتييه يفتتح مشواره مع باريس سان جيرمان بالفوز على كويفيلي-روين

حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر في أولى المباريات التحضيرية لفريق

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حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية استعدادًا للموسم الجديد.

وحلّ غالتييه، مع نهاية الموسم الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المُقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجّل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس (34، ركلة جزاء) واللاعب الشاب جيدي غاساما (54)، علمًا بأن المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات ”بي أس جي“.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء لـ45 دقيقة، بينما غاب البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي الذي عاد، الإثنين، إلى تمارين الفريق.

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