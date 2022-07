غالتييه يفتتح مشواره مع باريس سان جيرمان بالفوز على كويفيلي-روين

حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية استعدادًا للموسم الجديد.

وحلّ غالتييه، مع نهاية الموسم الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المُقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجّل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس (34، ركلة جزاء) واللاعب الشاب جيدي غاساما (54)، علمًا بأن المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات ”بي أس جي“.

The highlights of our friendly match 🆚 @QRM!

