صحف رياضية: ريال مدريد يظهر عضلاته.. ليفاندوفسكي من أجل الكلاسيكو.. وعدم وجود خيارات أمام رونالدو

شكل توقيع عثمان ديمبلي عقدا جديدا، ومستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة، ومستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، والصراع في طواف فرنسا بين فينغارد وبوجاتشر العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالتحاق اللاعبين الجدد بتدريبات ريال مدريد، وأخبار سوق الانتقالات، وفوز فرنسا وتأهلها لربع نهائي أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على شاكيل أونيل أسطورة كرة السلة الأمريكية وكتبت: ”شاكيل أونيل: ”أنا الأكثر حسما في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والنجم البلجيكي إدين هازارد وكتبت: ”هازارد يعود أرقى من أي وقت مضى“.

كما اهتمت ببرشلونة وتجديد عقد عثمان ديمبلي وكتبت: ”ديمبلي حتى 2024“.

سبورت

ركزت الصحيفة على توقيع عثمان ديمبلي عقدا مع برشلونة حتى 2024 وكتبت: ”عثمان ديمبلي يوقع حتى 2024″ وديمبلي: أولويتي كانت دائما برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”رافينها يتدرب بالفعل في برشلونة“، و“فرينكي دي يونغ يتلقى إنذارا من برشلونة“، و“تجديد عقد كولادو“ و“تقديم رافا ماركيز و ديمير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وأخبار الفريق وكتبت: ”يطلبون منه المغادرة“ و“بيانيتش سيذهب لجولة الولايات المتحدة ويعتقد أنه بإمكانه أن يكون نافعا“، و“رافا ماركيز يتم تقديمه رسميا كمدرب جديد“.

كما تحدثت عن توقيع عثمان ديمبلي عقدًا جديدًا مع برشلونة حتى 2024 وكتبت: ”عثمان ديمبلي 2“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا وكتبت: ”بوجاتشر يهاجم دون حظ وبيدكوك يفوز بالمرحلة“.

أس

ركزت على ظهور الوافدين الجديدين أنطونيو روديغر وأوريلين تشواميني في تدريبات ريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد يظهر عضلاته“.

كما تحدثت عن برشلونة وصفقة روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”ليفاندوفسكي من أجل كلاسيكو لاس فيغاس“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا والمرحلة 12 وكتبت: ”بيدكوك يحكم في قمة ألب دويز“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته في الرحيل وكتبت: ”الوزن وانظر رونالدو، عدم وجود خيارات“.

كما اهتمت الصحيفة بصفقات آرسنال وكتبت: ”أرتيتا يتقدم في المنافسة على زينشينكو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا للدراجات الهوائية والصراع المستمر بين بوجاتشر وفينغارد وكتبت: ”متقد حتى النهاية“.

كما اهتمت بفوز منتخب فرنسا على منتخب بلجيكا 2/1 في أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم وكتبت: ”التأهل لربع النهائي والقلق“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وتجديد عقده مع ميلان وكتبت: ”زلاتان إبراهيموفيتش: أوقع“.

كما اهتمت الصحيفة ببطل السباقات القصيرة الإيطالي جاكوب قبل بطولة العالم وكتبت: ”جاكوب نحلم بالذهب“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية.