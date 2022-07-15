سيزار مينوتي مدرب الأرجنتين الأسطوري يختار الأفضل بين بيليه ومارادونا وميسي

تحدث المدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي الفائز بكأس العالم 1978 عن الأفضل بين البرازيلي بيليه والأرجنتينيبن دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي.

وبحسب المدرب الأرجنتيني، فإن بيليه لا يقارن بأحد وقال: ”بيليه هو أفضل من الجميع كان خارقا ومستحيلا، كل لقاء بالنسبة لبيليه كان نهائيا عالميا حتى حصة تدريبية هي نهائي عالمي“.

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وأضاف المدرب السابق لبوكا جونيورز وبرشلونة أيضا: ”كان من دواعي سروري أن أكون في الملعب لأراه، يفعل أشياء لا تفهمها كان يحب العمل كحارس مرمى ولا يستعمل يداه، كان يخرجها كفشار“.

وأكد لويس سيزار مينوتي أنه لا أحد يقارن بالملك البرازيلي بيليه وقال: ”شخصيا لا أستطيع أن أضعه في مقارنة مع أي أحد لأنه بعيد عن الجميع، بعيد على الإطلاق“.

وأضاف بطل كأس العالم 1978: ”ذات يوم أصيب بيليه بكسر ولعب 90 دقيقة ضد بالميراس، مستحيل، أعتقد أن كل واحد له وقته بوهان كرويف النحيف وألفريدو دي ستيفانو ودييغو مارادونا وليونيل ميسي، لكن بيليه يتجاوز كل الأوقات من وجهة نظري“.

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و قاد لويس سيزار مينوتي كمدرب منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1978 بالأرجنتين، وهو أول لقب لها قبل أن تفوز باللقب الثاني في 1986 بالمكسيك، وأقيل من منصبه كمدرب للمنتخب الأرجنتيني بعد الفشل في كأس العالم 1982 بإسبانيا، حيث خرج من الدور الثاني، كما قاد منتخب الشباب تحت 20 سنة للفوز بكأس العالم بقيادة النجم الراحل والأسطورة دييغو مارادونا في 1979 في اليابان.

ودرب لويس مينوتي البالغ 83 سنة أندية بوكا جونيورز، وبرشلونة موسم 1983/1984 وتوج رفقة بكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس رابطة الدوري الإسباني.

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كما لعب كرة القدم كمهاجم ما بين 1960 و1969 لعدة أندية أبرزها روزاريو سنترال وراسينغ كلوب وبوكا جونيورز في الأرجنتين وسانتوس وأتلتيكو يوفنتوس في البرازيل، ومثل منتخب الأرجنتين الأول في لقاءين.

وسيلعب منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022 في قطر في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والمكسيك وبولندا.

والعام الماضي فاز ليونيل ميسي مع الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا في البرازيل، علما أنه خسر نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا، وكذلك فإن ميسي خسر نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.