أزمة رحيل.. هل فشلت خطة كريستيانو رونالدو بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الجديد مع قرار تشيلسي عدم التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي مينديز عرض موكله رونالدو، غير السعيد، والبالغ من العمر 37 عامًا، على تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي، لكن نادي المتأهلين البلوز قرر عدم التعاقد مع اللاعب مع سعيه لبناء فريق جديد.

موقف كريستيانو رونالدو من العرض السعودي الضخم https://t.co/H23L6B8hNH pic.twitter.com/5VU3VGT9Ko — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وأشارت ”ميرور“ إلى أن رونالدو لديه اهتمام من السعودية، حيث إن ناديًا، لم يذكر اسمه، مستعد لتقديم عرض لمدة عامين، بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

ويعطي تشيلسي الأولوية للتعاقد مع مدافعين بعد التعاقد مع رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، يوم الأربعاء.

وقالت ”ميرور“ إن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، سيصل، نهاية هذا الأسبوع، إلى تشيلسي، بينما يقترب مدرب البلوز ”توماس توخيل“ من ضم ناثان آكي من مانشستر سيتي، وبريسنيل كيمبيمبي من باريس سان جيرمان.

لو باريزيان: كريستيانو رونالدو عرض نفسه على باريس سان جيرمان لكنهم رفضوا التعاقد معه https://t.co/3JCagZSKS8 pic.twitter.com/9bYyXB884A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، الذي ترك يوفنتوس، العام الماضي، خياراته للبقاء في أوروبا تنفد، حيث رفضت معظم الأندية الكبرى فرصة التعاقد معه.

وعلى الرغم من الرحيل الوشيك لروبرت ليفاندوفسكي إلا أن بايرن ميونخ رفض ضم رونالدو، وقال أوليفر كان، رئيس مجلس إدارة النادي: ”بقدر ما أقدر كريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، فإن هذه الخطوة لن تتناسب مع فلسفتنا“.

وكان باريس سان جيرمان بطل فرنسا قد استبعد بالفعل فرصة ضم رونالدو، مع تواجد ليونيل ميسي، والثنائي نيمار وكيليان مبابي.

ومن المعروف أن رونالدو غير سعيد في ملعب أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث سيشارك الفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تين هاغ: مانشستر يونايتد يخطط للموسم المقبل بوجود كريستيانو رونالدو https://t.co/N0QBT8A2o0 pic.twitter.com/KRfYcexObC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وشارك رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا، وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.

وبحسب ”ميرور“ فإن ميلان، بطل الدوري الإيطالي، قد يكون شريان الحياة الوحيد المتبقي لرونالدو، لكن الروسونيري وقعوا للتو على ديفوك أوريغي من ليفربول في صفقة انتقال مجانية مع وعد بأن يلعب الفريق الأول بانتظام.