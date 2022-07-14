نيمار يحرج مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

وضع نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زميله بالفريق كيليان مبابي في وضع محرج، خلال تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع، مبابي يقوم بميد يديه إلى نيمار لأداء أحد التدريبات معا، غير أن اللاعب البرازيلي رفض مد يده إلى زميله الفرنسي.

Neymar ignored Mbappe for Messi. Watch closely! pic.twitter.com/a8RLwIeEQO — Messiologist (@FC_Bar_celona) July 12, 2022

وتقدم أحد أعضاء الجهاز التدريبي لباريس سان جيرمان نحو كيليان مبابي لأداء التدريب، واحتواء الأمر.

وبعد ذلك، قام نيمار بأداء تدريبه رفقة ميسي.

توتر كبير

ويشهد نادي باريس سان جيرمان، توترا كبيرا بين الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي، على خلفية تقارير عن رغبة المهاجم الفرنسي في التخلص من نيمار بسبب سلوكياته المستهترة.

وعلى عكس رغبة مبابي، يرغب ميسي في استمرار نيمار بالفريق، حيث تربطهما علاقة صداقة منذ أن كانا معا في برشلونة.

كسر عظم .. من سينتصر في صراع مبابي وميسي حول مصير نيمار؟ pic.twitter.com/oUTv2krWB6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

ولم ينفِ ناصر الخليفي رئيس نادي بارس سان جيرمان إمكانية رحيل نيمار حينما سئل عن الأمر، حيث علق :“على الجميع بذل جهد أكبر من الموسم الماضي“، وهو تصريح يشير بطريقة ضمنية إلى استهتار نيمار.

وربطت تقارير صحفية بين نيمار والانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويرغب لويس كامبوس المستشار الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان، والمدرب كريستوفر غالتييه في فرض حالة جديدة من الانضباط داخل الفريق من خلال تغيير سياسة التعاقدات التي كانت تهدف سابقا لضم أسماء كبيرة.