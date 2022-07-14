تطورات مهمة في أزمة بيكيه وشاكيرا.. المغنية تقدم تنازلات كبيرة

رفض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عرضا سخيًّا من شاكيرا لتسوية شروط انفصالهما بعد عدة أسابيع من إعلان الانفصال بشكل رسمي.

وأعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما بعد 12 عامًا من الارتباط أسفرت عن طفلين.

وفقًا لبرنامج Chisme No Like قدمت شاكيرا عرضًا مذهلًا بعدة ملايين إلى بيكيه، الذي رفضه بشكل مثير لأن فريقه يعمل على اقتراح مضاد.

بحسب البرنامج، شاكيرا عرضت تحمل المسؤولية الكاملة عن طفليهما، ساشا وميلانو ، اللذين وفقًا لخطتها، سينتقلان معها إلى ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بدلا من برشلونة.

وفقا للعرض، لن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الطفلين، والأكثر من ذلك، أن شاكيرا ستدفع له حتى تكاليف السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارة طفليه.

علاوة على تلك الزيارات الخمس، اقترحت المغنية الكولومبية أن يقضي الطفلان الصيف مع والدهما.

الجزء الأكثر إثارة في عرض شاكيرا، هو مقترحها تغطية 20٪ من ديون بيكيه – نحو 2.5 مليون دولار – التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا.

حتى الآن بيكيه يرفض هذا المقترح حيث يعمل قانونيًّا على اكتساب حضانة الطفلين هو الآخر.

شاكيرا قد تسامحه

كانت والدة شاكيرا فجرت مفاجأة بتصريحاتها لصحيفة ماركا أنها تأمل أن تتخطى شاكيرا أزمتها مع بيكيه، وأنها مستعدة لمسامحته.

وانفصل الطرفان منذ اكتشاف شاكيرا خيانة بيكيه لها مع فتاة شقراء عشرينية تردد أنها تعمل مضيفة طيران حيث لم يتم الكشف عن هويتها.

وشوهد بالفعل بيكيه برفقة فتاة شقراء في السويد خلال قضاء عطلته السنوية.