خطة بوتافوغو لحماية الجوهرة ماتيوس ناسيمنتو من إغراءات ريال مدريد

في ظل اهتمام واضح من جانب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم يسعى نادي بوتافوغو البرازيلي للاحتفاظ بنجمه الصاعد المتميز ماتيوس ناسيمنتو (18 عاما) عن طريق إبرام عقد جديد معه ينص على إعارة المهاجم الواعد إلى أحد الأندية الأوروبية التابعة لمالك ناديه جون تيكستور لمدة ثلاثة أشهر في كل موسم.

وقال تيكستور الذي يملك أيضا كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي لرويترز إنه يحاول منح ناسيمنتو ”أفضل عرض طوال حياته.. والذي لم يسبق لأي لاعب الحصول عليه في البرازيل“.

وقال تيكستور لرويترز أمس الأربعاء ”نحن نقدم له كلاعب عرضا سخيا للغاية لكن العقد أيضا يتضمن انضمامه للفريق الأول في الأندية التي نملكها في أوروبا“.

وأضاف المالك ”سيلعب في صفوف بوتافوغو لكن الموسم في البرازيل ينتهي في الـ15 من نوفمبر ولذا يمكنني إعارته لمدة ثلاثة أشهر في الفريق الأول بإحدى الفرق الأوروبية حتى يعرف معنى الاحتراف على مستوى القمة“.

وفي الوقت نفسه يدرك تيكستور أنه يتعين عليه التحرك في هذا الاتجاه سريعًا؛ نظرًا لأن عقد ناسيمنتو سينتهي في يونيو/ حزيران 2023، في الوقت الذي تسعى فيه كبريات الفرق الأوروبية للحصول على خدماته.

وعن ذلك قال مالك النادي البرازيلي ”إن لم يوقع عقدًا طويل المدة معنا فإننا سنبيعه قريبا.. نحن نمنحه فرصة تجنبه المخاطرة“ المتمثلة في التوجه إلى أوروبا في سن مبكرة جدا.

وأردف تيكستور قوله ”اللاعبون يتوجهون إلى أوروبا مبكرا أكثر من اللازم وقبل الاستعداد والجاهزية لذلك. ومن ثم يتعثر تطورهم وتتعثر حياتهم ومعنوياتهم. وهناك مخاطر كثيرة نتيجة لذلك.“.