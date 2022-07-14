صحف رياضية: كنز ميلان.. رفع حظر برشلونة.. صفقة المستقبل في ريال مدريد.. وفينغارد يسقط بوجاتشر

شكل تعاقد برشلونة رسميا مع البرازيلي رافينيا، وتعادله وديا مع أولوت وتألق الدانماركي جوناس فينغارد في طواف فرنسا للدراجات الهوائية وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بنهائيات أمم أوروبا للسيدات ولقاء فرنسا وبلجيكا ورغبة تيبو كورتوا في الفوز بكل الألقاب مع ريال مدريد الذي يراهن على النجم الإنجليزي بيلينغهام للمستقبل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقد ميسي سنة أخرى ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات وكتبت :“ ريال مدريد : بيلينغهام صفقة للمستقبل “ و “ أتلتيكو مدريد : فيتسيل : سيميوني أحد الأسباب لمجيئي إلى هنا “ و “ برشلونة : رافينيا رفع الحظر عن التعاقد معه ”.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وفوز الدانماركي جوناس فينغارد بالمرحلة الـ11 وتصدر الطواف.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتعادله في لقاء ودي أمام فريق أولوت وكتبت :“ هدف رائع في العرض الأول “ و “ رافينيا لاعبا لبرشلونة أكثر “ و ”المحاولة الأخيرة لمانشستر يونايتد من أجل فرانكي دي يونغ“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وتألق الدانماركي جوناس فينغارد وكتبت :“ فينغارد يسقط بوجاتشر ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حسم برشلونة صفقة البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد وكتبت :“ أهلا عشاق برشلونة : رافينيا موجود هنا بالفعل ”.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة و أولوت 1-1 في لقاء ودي وكتبت :“ بداية دون نسق ومع ومضات ”.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة 11 وكتبت :“ فينغارد يدمر بوجاتشر ”.

آس

ركزت الصحيفة على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وأهدافه برفقة ريال مدريد الموسم القادم وكتبت :“ تيبو كورتوا يريد كل شيء ”.

الصحيفة تحدثت عن طواف فرنسا للدراجات الهوائية وتألق الدانماركي جوناس فينغارد وكتبت :“ مهرجان فينغارد ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة والتعاقد مع البرازيلي رافينيا وكتبت :“ برشلونة تعادل مع أولوت 1-1 ويعلن رسميا صفقة رافينيا ”.

كما اهتمت بتصريحات البلجيكي فيتسيل لاعب أتلتيكو مدريد الجديد وكتبت :“ فيتسيل : أفضل مجموعة في مساري الرياضي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا للدراجات الهوائية وفوز الدانماركي جوناس فينغارد بالمرحلة الـ11 وإسقاطه لتادي بوجاتشر من صدارة الترتيب العام وكتبت :“ ضربات فينغارد ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب بلجيكا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت :“ منتخب فرنسا يبحث عن التأهل لربع النهائي ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم البرتغالي لياو نجم ميلان وكتبت :“ لياو كنز ميلان ّ“.

الصحيفة اهتمت برأس أريغو ساكي المدرب السابق لميلان ومنتخب إيطاليا حول لقب الدوري الإيطالي الموسم القادم وكتبت :“ ساكي : أنا أقول إنتر ميلان“.

كما اهتمت ببطل السباقات القصيرة الإيطالي جاكوب قبل بطولة العالم لألعاب القوى وكتبت :“ جاكوب جاهز وسيكون مخيفا ”.