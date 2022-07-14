رد فعل ميسي بعد إبلاغ باريس سان جيرمان له رغبتهم في تجديد عقده

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان نقلت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبتها في تمديد عقده حتى صيف 2024 وينتظر الفريق ردا من النجم الأرجنتيني في المستقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان صيف 2023 وكان قد انتقل في صفقة انتقال حرة بعد نهاية عقده مع برشلونة صيف 2021 وعاش موسما أول دون تألق مكتفيا بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن عقده يتضمن سنة إضافية في حال التوافق بين الطرفين، لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إن ليونيل ميسي لا يفكر في الرد حاليا ويركز على قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر وبعدها يقرر في مستقبله، بحسب مشواره الدولي وبحسب العرض المالي للفريق الفرنسي.

وتردد أن ميسي قد يعود إلى برشلونة أو يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مسيرته هناك.

وأكدت ”ماركا“ أن قناعة إدارة باريس سان جيرمان بمنح ليونيل ميسي سنة إضافية في الفريق رياضية بالدرجة الأولى فهي تعتقد أنه بعد موسم أول من التكيف مع الدوري الفرنسي بأرقام خجولة سينفجر في الموسم الثاني مع العديد من التحديات التي تنتظره وعلى رأسها النجاح خلال كأس العالم في قطر ودوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الموسم الأول لليونيل ميسي في فرنسا سهلا حيث تعرض لعدة إصابات في بدايته وغاب بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأفضل سلسلة لقاءات متتالية لعبها كانت 10 لقاءات ما بين 23 كانون الثاني / يناير و13 آذار / مارس.

ويعرف القطري ناصر لخليفي رئيس باريس سان جيرمان قيمة بقاء ليونيل ميسي المالية أيضا من خلال ارتفاع عقود الرعاية وإيرادات الفريق لأكثر من 700 مليون يورو كما بلغت نسبة النمو في الدخل 13 في المئة ودخول رعاة جدد بقيمة مالية أكبر ولذلك فإن بقاءه يعتبر أيضا مفيدا ماليا للفريق.

وأنهى ليونيل ميسي عطلته الصيفية في إيبيزا رفقة أصدقائه الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني سيسك فابريغاس وعاد للتدريبات رفقة باريس سان جيرمان في انتظار أول لقاء رسمي للفريق يوم 31 تموز / يوليوز الحالي.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق نانت في كأس السوبر الفرنسي ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي بمواجهة كليرمون فوت يوم 6 آب / أغسطس القادم.

ويبدأ فريق باريس سان جيرمان لقاءاته الإعدادية غدا الجمعة بمواجهة كويفيلي الفرنسي ثم يرحل لجولة في اليابان حيث يواجه كلا من كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز وجامبا أوساكا أيام 20 و23 و25 من الشهر الحالي.