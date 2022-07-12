بوغبا عن سبب فشله مع مانشستر يونايتد: تغيير المدربين كل عام كان صعبا

قال الفرنسي بول بوغبا إن عدد المدربين الكبير الذين عمل معهم في مانشستر يونايتد أثر على فرصته في النجاح في الدوري الإنجليزي، وإنه سعيد بالعودة إلى ”بيته“ المتمثل في يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورحل بوغبا عن يوفنتوس ليعود إلى يونايتد، حيث سبق له اللعب في صفوف فريق الشبان، في صفقة قياسية حينذاك في 2016، لكن بعد ستة مواسم فشل خلالها في إنجلترا عاد اللاعب البالغ عمره 29 عاما إلى تورينو بعد انتهاء عقده مع يونايتد.

وتحدث اللاعب الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب رحيله عن يوفنتوس بعد الفوز بلقب الدوري أربع مرات، وعودته إلى الفريق بعد حصد لقبين فقط مع يونايتد حيث لعب تحت قيادة ثلاثة مدربين.

وقال ”أنا سعيد باختياراتي، في بعض الأحيان تتخذ اختيارات لا تسير في صالحك، لكني سعيد بفترتي في مانشستر، لقد نضجت وتعلمت وأصبحت رجلا“.

”تغيير (يونايتد) المدربين كل عام كل صعبا، وهذا كان صعبا بالنسبة لي. ثم تعرضت لإصابات، لكن أعتقد أن الأمر كان نفسيا أيضا، اللعب وعدم اللعب وفقدان مكانك. كان هناك جزء من كل شيء، المدربون والفريق ومكانك في الفريق. كل هذا أعاقني قليلا“.

🇮🇹 📸 Paul Pogba holding his new number 🔟 Juventus shirt pic.twitter.com/wyhqxfKr3A — Football Daily (@footballdaily) July 12, 2022

وتابع ”الآن رحلت عن الفريق، وسترون نسخة مختلفة تماما من بول بوغبا، يمكنني تقديم أفضل مما فعلت في المواسم الماضية“.

وانضم بوغبا ليوفنتوس بعقد يمتد لأربعة أعوام، حيث يأمل في إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد خسارة لقب الدوري في الموسمين الماضيين.

وقال بوغبا ”أنا سعيد بالعودة إلى بيتي، وهذا ما أشعر به هنا. هذا أكبر من حلم، أنا سعيد للغاية. كانت لدي عدة عروض، لكن قلبي اختار يوفنتوس“.

”كنت سعيدا هنا من قبل، وأنا سعيد الآن، وأريد تقديم أفضل ما لدي، لا أطيق الانتظار لمساعدة الفريق، أتمنى القيام بعمل أفضل من المرة السابقة“.

وشهدت الفترة الأولى لبوغبا مع يوفنتوس تقديمه أفضل أداء في مسيرته.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وشارك بوغبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 ملايين يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 أخرى.