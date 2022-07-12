صحف رياضية: ريال مدريد ومانشستر سيتي "ديربي أوروبا".. والتحديات السبعة لكيليان مبابي

شكلت أخبار سوق الانتقالات، ومستقبل روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي ورافينيا، واجتماع برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل فرانكي دي يونغ، وفوز إنجلترا على النرويج ولقاء إسبانيا وألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت بتصريحات تين هاغ حول مانشستر يونايتد والتحديات التي تنتظر كيليان مبابي الموسم المقبل، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية، ورغبة ماركو أسينسيو في البقاء بريال مدريد، وعودة واين روني لدي سي يونايتد الأمريكي كمدرب.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع السلوفيني لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس الأمريكي لكرة السلة وكتبت ”دونتشيتش: أريد الخاتم وليس أفضل لاعب ”.

كما تحدثت في تقرير عن ريال مدريد ومانشستر سيتي وكتبت ”ريال مدريد – مانشستر سيتي: ديربي أوروبا ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت ”برشلونة موعد مع مانشستر يونايتد من أجل فرانكي دي يونغ وديمبيلي ورافينيا يقتربان“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت “ تحدّ تاريخي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتطورات التعاقد مع ليفاندوفسكي ورافينيا وبيع فرانكي دي يونغ، وكتبت ”ليفاندوفسكي حار “ و “ لا ينقص تشافي سوى التعاقدات “ و “ مانشستر يونايتد في برشلونة من أجل دي يونغ “ و “ هذه هي الطريقة التي يجبر بها رافينيا من أجل التعاقد مع برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء إسبانيا وألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت ”اختبار حقيقي لمنتخب إسبانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل روبرت ليفاندوسكي القريب من برشلونة وفرانكي دي يونغ القريب من مغادرة برشلونة نحو مانشستر يونايتد وكتبت ”ليفاندوفسكي ودي يونغ : وشيك ”.

الصحيفة تحدثت عن إصابة فيران توريس في تدريبات برشلونة وكتبت ”فيران توريس أول إصابة ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات وكتبت ”اختبار نهائي لمنتخب إسبانيا“.

كما اهتمت بقضية دوري السوبر الأوروبي وكتبت ”دوري السوبر الأوروبي: اتهامات في بداية المحاكمة ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء إسبانيا وألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات فيلا كرة القدم وكتبت ”دون مركب نقص ”.

كما تحدثت عن مستقبل ماركو أسينسيو في ريال مدريد وكتبت ”ماركو أسينسيو يرغب في الاستمرار ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت ”اجتماع برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن فرانكي دي يونغ ”.

كما اهتمت بالإسباني رافائيل نادال الذي يقضي فترة في البحر.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وتصريحات المدرب تين هاغ كتبت ”تين هاغ مشاكل كبيرة “ و “ تين هاغ : مانشستر يونايتد أمامي “ و “ إدارة مانشستر يونايتد في برشلونة من أجل صفقة فرانكي دي يونغ ”.

كما اهتمت بفوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج 8-0 في أمم أوروبا للسيدات وتألق النجمة بيث مياد وكتبت “ ببساطة بيث ”.

الصحيفة اهتمت بالنجم واين روني وعودته للتدريب وكتبت ”واين روني إلى دي سي يونايتد عودة بطل ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت :“التحديات السبعة في موسمه الجديد“

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية والمرحلة العاشرة التي تبدأ في جبال الألب.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

الصحيفة اهتمت بميلان حامل لقب الدوري الإيطالي وكتبت ”ميلان يعزف موسيقى الروك ”.

كما اهتمت بيوفنتوس ومدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت وكتبت “ دي ليخت: بايرن يعرض 60 مليون يورو ويوفنتوس يطلب 80 مليون يورو ”.