أيام ساخنة.. 5 قضايا شائكة على برشلونة حسمها سريعًا

يستعد برشلونة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة إعدادية تشهد لقاءات ودية أبرزها أمام الغريم التقليدي ريال مدريد وأمام يوفنتوس قبل العودة لبداية اللقاءات الرسمية في الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو.

وقبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعيش برشلونة أيامًا حاسمة وقضايا شائكة يرغب بحسمها خاصة مستقبل صفقات مهمة وقضية تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية التي ستمكنه من إبرام صفقاته.

بيع الهولندي فرينكي دي يونغ

بدأت القضايا الساخنة في برشلونة بتطورات بيع الهولندي فرينكي دي يونغ، حيث اجتمع وفد من مانشستر يونايتد برئاسة الرئيس التنفيذي بمدير كرة القدم ماتيو ألماني وجوردي كرويف ويوستي في برشلونة لحسم المفاوضات وتقريب وجهات النظر.

ويمر مستقبل الهولندي دي يونغ بفترة حاسمة، حيث وضعت إدارة برشلونة أمامه عرضين إما البقاء عبر تخفيض راتبه أو الرحيل حيث يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معه وقدم عدة عروض مالية لإقناع برشلونة.

تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي

وصل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لبرشلونة بعد اقتراب وجهات النظر بين الطرفين وتحدثت تقارير إعلامية عن قرب الإعلان عن توقيع عقد جديد براتب مالي أقل بعد إصرار المدرب تشافي هيرنانديز على بقائه.

وكان عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي قد انتهى مع برشلونة، بنهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، وفشلت كل محاولات تجديده كما لم يصل لاتفاق مع أندية كانت مهتمة بخدماته كتشيلسي وباريس سان جيرمان.

التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندفسكي

يعد ملف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ من الملفات الشائكة في برشلونة، الفريق الألماني مصر على مطالبه المالية ولا يرغب في التنازل واللاعب يرغب في الرحيل لكنه سيكون مضطرًا للالتحاق بالفريق الألماني لبداية الاستعداد للموسم الجديد.

سيكون الأسبوع حاسمًا في صفقة المهاجم البولندي، خاصة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يعتبره أولوية ولا يرغب اللاعب في السفر برفقة فريقه للولايات المتحدة للاستعداد للموسم الجديد.

وقدم برشلونة عرضًا مؤخرًا وينتظر الجواب وقد يحسن عرضه في حال حسم الرافعة الإقتصادية الثانية.

التعاقد مع البرازيلي رافينيا

دخل البرازيلي رافينيا في ساحة سوق انتقالات برشلونة بقوة بعدما قرر فريقه ليدز يونايتد عدم اصطحابه في رحلته الإعدادية بأستراليا، ولكون وكيله البرتغالي ديكو مقربًا برشلونة، حيث كان لاعبًا سابقًا في الفريق يحاول بقوة نقله نحو الدوري الإسباني.

وكان تشيلسي أحد المنافسين على الصفقة لكن رغبة اللاعب بالتوقيع لبرشلونة حسمت التنافس لصالح الفريق الإسباني المطالب حاليًا بتلبية المطالب المالية لفريق ليدز.

تعاقدات أخرى والرافعات الاقتصادية

يطارد برشلونة أيضًا لاعبين آخرين هما لاعبا تشيلسي الإسبان سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو و تفاوض ملاك الفريق الإنجليزي الجدد مؤخرًا مع خوان لابورتا وإدارته في برشلونة.

ورغم سفر اللاعبين برفقة تشيلسي في جولته الإعدادية بالولايات المتحدة الأمريكية يأمل برشلونة في حسم التعاقد معهما قبل بداية الموسم.

كما يأمل خوان لابورتا في تفعيل الرافعة الإقتصادية الثانية هذا الأسبوع ولذلك لن يرافق الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي حال حسمها سيكون برشلونة في وضع مريح لحسم كل الصفقات المنتظرة قبل بداية الموسم رسميًا.