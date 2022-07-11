إنتر ميلان ينهي تعاقده مع فيدال بالتراضي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي اليوم الاثنين.

وذكر إنتر في بيان: ”يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب“.

Two years of great highs and excitement together! ¡Mucha suerte! #Gracias Arturo🇨🇱 pic.twitter.com/QKK5Q7ZTcl — Inter (@Inter_en) July 11, 2022

وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفا، إلى إنتر من برشلونة وسبق له تمثيل يوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وكان إنتر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين خلف غريمه البطل ميلان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي (35 عاما) سينتقل إلى فلامنغو البرازيلي مجانا بعد أن خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي.

وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر وسجل أربعة أهداف بجميع المسابقات خلال عامين وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021 وبكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا بالموسم الماضي.