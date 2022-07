إنتر ميلان ينهي تعاقده مع فيدال بالتراضي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي اليوم الاثنين.

وذكر إنتر في بيان: ”يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب“.

Two years of great highs and excitement together!

¡Mucha suerte! #Gracias Arturo🇨🇱 pic.twitter.com/QKK5Q7ZTcl

— Inter (@Inter_en) July 11, 2022