شقيقة نيرة

الطب الشرعي

أذكى حيوانات

محمد العنزي

ندى الساهر

حادث السالمية

سلاف فواخرجي

علاء صادق
أظهر المزيد

رياضة

إنتر ميلان ينهي تعاقده مع فيدال بالتراضي
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 21:51 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 22:00 GMT

إنتر ميلان ينهي تعاقده مع فيدال بالتراضي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي اليوم الاثنين. وذكر إنتر في بيان: "يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على

+A -A

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي اليوم الاثنين.

وذكر إنتر في بيان: ”يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب“.

وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفا، إلى إنتر من برشلونة وسبق له تمثيل يوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وكان إنتر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين خلف غريمه البطل ميلان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي (35 عاما) سينتقل إلى فلامنغو البرازيلي مجانا بعد أن خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي.

وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر وسجل أربعة أهداف بجميع المسابقات خلال عامين وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021 وبكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا بالموسم الماضي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play