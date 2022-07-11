في ظل الأحكام العرفية.. انطلاق الدوري الأوكراني 23 أغسطس

ينطلق الموسم الكروي الجديد في أوكرانيا، الشهر المقبل، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وذلك وفق ما أفاد فاديم جوتسيت وزير الرياضة، اليوم الإثنين.

وقال جوتسيت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”ينطلق الدوري الأوكراني لكرة القدم، في 23 أغسطس.. اتفقنا على إجراءات تنظيم ولعب المسابقات في ظل الأحكام العرفية“.

وقررت أندية كرة القدم الأوكرانية، في أبريل الماضي، إنهاء الموسم السابق بشكل مبكر نتيجة تعليقه الحرب، عندما كان شاختار دانيتسك متصدرًا للترتيب العام بفارق نقطتين عن دينامو كييف حينما توقف الموسم، لكن رابطة الدوري قررت عدم منح اللقب.

وقال الوزير، إن مباريات الموسم الجديد ستقام على أراضي أوكرانيا، لكن دون جمهور ومع إلزامية مراعاة جميع قواعد السلامة، موضحًا: ”ستتوقف المباريات خلال الغارات الجوية، ويجب على لاعبي كرة القدم والمدربين والطواقم التوجه سريعًا إلى الملجأ“.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلن شاختار دانيستك أن مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي ترك النادي باتفاق ودي بين الطرفين.