تين هاغ: مانشستر يونايتد يخطط للموسم المقبل بوجود كريستيانو رونالدو

أكد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس للبيع هذا الصيف رغم رغبة اللاعب بطلب الرحيل عن الفريق.

وقال تين هاغ اليوم الإثنين: ”رونالدو ليس للبيع، إنه ضمن خططنا، هو لا يتواجد معنا بسبب مشاكل شخصية. نخطط لهذا الموسم بوجود رونالدو.. هذا كل شيء“.

كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو تعلق على إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد https://t.co/xkOVrW03yO pic.twitter.com/xza17KYIyi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

ولم ينضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيرا إلى وجود أسباب عائلية، وسيطرت أسئلة حول مستقبل اللاعب البرتغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده تين هاغ قبل مباراة ودية أمام ليفربول يوم الثلاثاء.

وبسؤاله عن الكيفية التي سيجعل بها رونالدو سعيدًا قال تين هاغ: ”لا أعرف، أتطلع للعمل معه، تحدثت معه قبل ظهور أنباء رحيله، أجريت محادثة جيدة معه، ولم يبلغني أنه يريد الرحيل، لقد قرأت هذه الأمور التي نشرت، لكننا نريد النجاح معًا“.

ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، قال تين هاغ: ”هذا بيني وبين كريستيانو. فقط ما يمكنني تأكيده هو أننا أجرينا محادثة جيدة“.

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد حيث إن مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

والموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد بواقع 3131 دقيقة سجل فيها 24 هدفا وصنع 3.

ويرتبط رونالدو البالغ من العمر 37 عاما بالانتقال إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان ونابولي، وتشارك الأندية الثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو بعقد ينتهي في يونيو 2023، لكن الشكوك تحيط حول وفاء رونالدو بالعقد في ظل عدم مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبسؤاله عن صفقتي كريستيان إريكسن وفرينكي دي يونغ، قال تين هاغ: ”نريد إضافة اللاعبين المناسبين. لدينا فريق جيد حقًا، ونعمل على تطوير طريقة لعبنا“.

◾️رد توماس توخيل على مشجع سأله: "هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟". ◾️لن أخبرك😀 pic.twitter.com/erEIY5dTsp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

أما عن مواطنه فرينكي دي يونغ، لاعب برشلونة الذي يرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد فقال المدرب الهولندي: ”أنا لا أتحدث أبدًا عن لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى. لن أجيب عن سؤال بشأن دي يونغ، ما زلنا نبحث عن ضم لاعبين في خط الوسط والهجوم“.