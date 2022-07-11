رسميا.. بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس

بعد عشر سنوات من رحيل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى يوفنتوس في انتقال مجاني، أعاد التاريخ نفسه اليوم الإثنين حيث ودع لاعب الوسط الفرنسي ناديه وعاد إلى عملاق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورحل بوغبا (29 عاما) عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده الشهر الماضي وسيلعب مجددا مع يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم ناجحة ومليئة بالألقاب وارتبط بعقد جديد حتى يونيو حزيران 2026.

وقال يوفنتوس في بيان: ”يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه تم توقيع عقد اللاعب بول بوغبا… بين يوفنتوس واللاعب حتى 30 يونيو 2026“.

وكان بوغبا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (106.32 مليون دولار)، لكن الفائز بالدوري الإيطالي أربع مرات حصد لقبين فقط مع يونايتد هما كأس الرابطة والدوري الأوروبي خلال موسمه الأول.

وعلى مستوى الموسم المنقضي سجل بوغبا هدفا وصنع 9 في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد، وبالمجمل لعب للفريق الإنجليزي 233 مباراة سجل فيها 39 هدفا وصنع 51.

في حين سجل مع يوفنتوس 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة. وعلى مستوى الألقاب نال بوغبا 3 ألقاب مع مانشستر يونايتد بواقع لقب في الدوري الأوروبي ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما مع يوفنتوس فنال بوغبا 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة، لكنه خسر أمام برشلونة في نهائي 2015.