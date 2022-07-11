كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو تعلق على إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد

نشرت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة مشفرة على حسابها في موقع ”إنستغرام“ بشأن مستقبل مهاجم مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أخبر النادي أنه يرغب في الرحيل هذا الصيف في سعيه للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أنه لم ينضم إلى الفريق في جولة ما قبل الموسم في تايلاند وأستراليا ”لأسباب عائلية.

وفي حديث على ”إنستغرام“، ردت كاتيا أفيرو، على متابع كتب: ”هل سيبقى كريستيانو رونالدو في] مانشستر يونايتد؟، وأجابت ”أقترح عليك بعض النظارات.. وأن تكون لديك مساحة من التفكير أو تعلم القراءة والفهم“.

لم يكن رد كاتيا أفيرو واضحا، لكن يبدو أنها تشجع المعلق على فتح عينيه وقراءة الأخبار فيما يتعلق بمستقبل رونالدو وفقا لما قالته صحيفة ”ذا صن“.

وإضافة إلى فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن اللاعب البرتغالي الدولي ”مستاء“ من خفض راتبه بنسبة 25% نتيجة لذلك كما قالت ”ذا صن“.

◾️رد توماس توخيل على مشجع سأله: "هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟". ◾️لن أخبرك😀 pic.twitter.com/erEIY5dTsp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي بعد أن التقى تود بويلي المالك الجديد للبلوز بخورخي مينديز وكيل رونالدو لمناقشة الصفقة المحتملة.

رد توخيل

وفي وقت سابق رد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على مشجع سأله عن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وسأل المشجع توخيل: ”هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟ ورد الألماني وقال: ”لن أخبرك“.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد وليس في دوري أبطال أوروبا.

ميسي يهدد باريس سان جيرمان بعد تقارير التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/nbdrds7m6h pic.twitter.com/vhwEvCid9b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 9, 2022

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.

ورحل رونالدو لأول مرة عن مانشستر يونايتد صيف العام 2009 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك، وكانت مقابل 94 مليون يورو، بعد أن حقق نجاحات مبهرة مع النادي الإنجليزي.

وحصل رونالدو على لقب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد (عام 2008)، قبل أن يحصل على اللقب 4 مرات مع ريال مدريد (أعوام 2014، و2016، و2027، و2018).