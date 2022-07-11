صحف رياضية: السفر نحو كرة قدم مجهولة.. رافينها يرى برشلونة.. وكل الجنون من أجل ديبالا

شكل فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس واللقب الـ21 في البطولات الكبرى وتطورات مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ وصفقة البرازيلي رافينها في برشلونة وأزمة موسم كرة القدم في ظل موعد نهائيات كأس العالم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز الفرنسي لوكلير بسباق النمسا للفورمولا 1، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وبداية قضية دوري السوبر الأوروبي في محكمة لوكسمبورغ، ورغبة النرويجي إيرلينغ هالاند في البقاء فترة طويلة في مانشستر سيتي، ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر عاشر ألماني في تاريخ ريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الموسم الجديد لكرة القدم وتوقيفه من أجل لعب كأس العالم في قطر في الخريف وكتبت: ”السفر نحو كرة قدم مجهولة“.

كما تحدثت عن فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس وتقليص الفارق عن رافائيل نادال في عدد البطولات الكبرى وكتبت: ”ديوكوفيتش يصبح على بعد بطولة واحدة من نادال“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وعودته للتدريبات وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يبدأ التدريبات بـ29 لاعبا“.

كما اهتمت بالمدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد الجديد وكتبت: ”روديغر عاشر ألماني في تاريخ ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة تعاقد برشلونة مع البرازيلي رافينها من ليدز يونايتد وكتبت: ”رافينها يرى بالفعل برشلونة“.

كما تحدثت عن عودة اللاعبين الدوليين لاستعدادات برشلونة وكتبت: ”اليوم يعود اللاعبون الدوليون“.

الصحيفة اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”نوفاك ديوكوفيتش لا يخطئ في حديقته ويحقق اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى“.

كما اهتمت بسباق النمسا للفورمولا 1 وحادث الإسباني كارلوس سانز سائق فيراري.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وكتبت: ”اجتماع من أجل فرينكي دي يونغ“.

كما تحدثت عن فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”ديوكوفيتش اللقب رقم 21“.

الصحيفة اهتمت بالصراع القضائي حول دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”اليوم تبدأ قضية دوري السوبر الأوروبي في لوكسمبورغ“.

كما اهتمت بجائزة النمسا للفورمولا 1 وفوز الفرنسي شارل لوكلير سائق فيراري.

أس

ركزت الصحيفة على فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”ديوكوفيتش يحافظ على التشويق“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يبدأ عجلة الدوران“ و“العلامة التجارية لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي جنغلر بالمرحلة التاسعة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية والفرنسي شارل لوكلير بجائزة النمسا للفورمولا 1.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند المهاجم الجديد لمانشستر سيتي وكتبت: ”هالاند: سأبقى في مانشستر سيتي لفترة طويلة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”واللقاء“ و“ديوكوفيتش يمنح كيريوس وعده بعد الفوز باللقب السابع“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت: ”ثأر نوفاك ديوكوفيتش“.

كما تحدثت الصحيفة عن جائزة النمسا للفورمولا وان وفوز سائق فيراري وكتبت: ”لوكلير أحمر للمتعة“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وفوز الهولندي بوب جنغلر بالمرحلة التاسعة وكتبت: ”جنغلر يفوز وحيدا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز الفرنسي شارل لوكلير متسابق فريق فيراري بجائزة النمسا للفورمولا وان وكتبت: ”ثأر لوكلير: الأمير الأحمر“.

الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا ومستقبله وكتبت: ”كل الجنون من أجل ديبالا“.

كما اهتمت بمدافع يوفنتوس الهولندي ماتياس دي ليخت وكتبت: ”دي ليخت يصل لبايرن ميونخ“.