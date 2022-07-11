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رياضة

توخيل يرد على مشجع سأله عن إمكانية تعاقد تشيلسي مع كريستيانو رونالدو (فيديو)
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 9:25 GMT

توخيل يرد على مشجع سأله عن إمكانية تعاقد تشيلسي مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

رد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على مشجع سأله عن إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. وسال المشجع توخيل:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على مشجع سأله عن إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وسال المشجع توخيل: ”هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟ ورد الألماني وقال: ”لن أخبرك“.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل لكن تقارير قالت إن رونالدو يريد الرحيل هذا الصيف للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث لن يشارك مانشستر يونايتد في البطولة وسيلعب في الدوري الأوروبي.

ولم يسافر رونالدو مع الفريق في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، ولم يتضح بعد متى سيعود رونالدو للتشكيلة.

ويُعتقد أن تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في تقديم عرض لمانشستر يونايتد للتعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما بعد محادثات مع وكيل اللاعب خورخي مينديز، وهناك أيضا اهتمام من نابولي.

ومع ذلك، يتمسك مانشستر يونايتد بأن رونالدو ليس معروضا للبيع، ويظل بموجب عقد في أولد ترافورد لمدة عام آخر كما قالت ”ديلي ميل“ في تقرير قبل أيام.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد وليس في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.

ورحل رونالدو لأول مرة عن مانشستر يونايتد صيف العام 2009 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية آنذاك، وكانت مقابل 94 مليون يورو، بعد أن حقق نجاحات مبهرة مع النادي الإنجليزي.

في ريال مدريد سجل رونالدو 450 هدفا، ونال كل الألقاب الممكنة مع العملاق الإسباني قبل أن يغادره إلى يوفنتوس صيف العام 2018 مقابل 115 مليون يورو، لكن مسيرته مع النادي الإيطالي لم تكن موفقة تماما.

ورحل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن تشيلسي إلى إنتر ميلان بنظام الإعارة ما يعني أن البلوز بحاجة إلى تعزيز تشكيلة توماس توخيل بمهاجم قوي.

وإلى جانب لوكاكو رحل عن تشيلسي أندرياس كريستينسن، وأنتونيو روديغر.

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