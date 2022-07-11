أحدهم يكافح من أجل الحياة.. إصابة 16 شخصا بإطلاق نار داخل ملعب في الأرجنتين (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية أن لقاء بين فريقي لوخان ولياندرو نيسيفورو أليم في كرة القدم بالأرجنتين يجمع فريقي لوجان وأليم في ديربي محلي بالعاصمة بوينس آيرس في دوري الدرجة الرابعة، شهد فوضى إثر إطلاق نار في الملعب من طرف مجموعة من الأشخاص.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن مجموعة من ألتراس المشجعين وصلت إلى جانب الملعب وقامت بإطلاق النار على المشجعين المجتمعين في الحانات والبارات قرب الملعب بالإضافة للفوضى التي اجتاحت الجميع إثر المشاجرات ورمي عدة أشياء بين المجموعات المتصارعة.

LO BUENO ES QUE EL CLASICO ENTRE LUJAN Y ALEM TERMINO EN PAZ 20 HERIDOS DE BALA PIEDRAZOS CORRIDAS PERO TODO EN PAZ POR SUERTE pic.twitter.com/N7uRbUCcWH — AscensoHundido (@AscensoHundido) July 10, 2022

وأدت الأحداث لإصابة مشجع مراهق يبلغ من العمر 18 عاما إصابة خطيرة حيث يقاتل من أجل الحياة و15 شخصا آخر بإصابات متفاوتة.

وتدخلت الشرطة الأرجنتينية لفض المشاجرات وتفريق المجموعات المتصارعة، واضطرت لإطلاق عيارات نارية مطاطية لتهدئة الأوضاع وفرض الأمن.

LUJÁN – ALEM: Graves incidentes con heridos y suspensión pic.twitter.com/Fm6bimP2TD — El Civismo (@elcivismo) July 10, 2022

وألقيت قنبلة صوتية قرب دكة بدلاء الفريق الزائر واضطر الحكم لإيقاف اللقاء بعد 15 دقيقة من بدايته ثم قرر إلغاءه بعد إيصال اللاعبين لبر الأمان.

وأظهر مقطع فيديو شابًا يمسك ببطنه كان مغطى بالدماء وقدمت له خدمة الطوارئ الإسعافات كما تم نقل كل المصابين للمستشفى القريب ”نوسترا سينورا“ في لوخان.

15 heridos de bala , 5 de gravedad en partido de 1ra C entre Alem y Luján. Esta es la seguridad q está a cargo de Sergio Berni en Pcia BsAs.

ANOMIA TOTAL ✌🔥 pic.twitter.com/FzP9TEvige — GUSTAVO🦊 (@gustavoeloy635) July 10, 2022

وجاء في بيان لفريق لياندرو نيسيفورو أليم على صفحته في ”فيسبوك: ”لسوء الحظ، تم تعليق اللقاء الكلاسيكي بسبب حوادث، ما يجب أن يكون حفلة كرة قدم طغت عليه مجموعة من الأشخاص العنيفين“.

وقال موراسيو فابريغات مدرب لياندرو نيسيفورو أليم واصفا حالة اللاعبين خلال الأحداث: ”نحن داخل غرفة خلع الملابس، ليس لدينا مخرج لأننا لا نملك ميكروفونًا وننتظر معرفة كيف سنصل إلى المنزل، إدارة النادي معنا وأهل لوخان يحاولون أن يجدوا كيف يمكننا المغادرة“.

👎🏻❌️ Incidentes en la Primera C. Se jugaba el clásico entre Lujan y Leandro N. Alem qué por Incidentes qué provocaron los hinchas visitantes en alrededores de la cancha fue suspendido. Hubo un total de 1️⃣5️⃣ heridos. pic.twitter.com/xNKr5KiT4E — Gerson (@soygerson_ok) July 10, 2022

وأضاف المدرب: ”كنت أول من رأى أن شيئًا ما يحدث، اتصلت بالحكم الرابع وطلبت منه إيقاف المباراة، منذ تلك اللحظة طلبوا منا دخول الملعب، وبدؤوا في إلقاء الحجارة علينا وسقطت قنبلة عالية جدًا بالقرب من المخبأ. أعلم أنه حدث أمر خطير في الخارج، لكننا لا نعرف ما الذي حدث“.

ويملك لوخان 7 نقاط من 3 مباريات في المركز الرابع، في حين يملك لياندرو نيسيفورو أليم نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الـ16.