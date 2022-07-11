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رياضة

أحدهم يكافح من أجل الحياة.. إصابة 16 شخصا بإطلاق نار داخل ملعب في الأرجنتين (فيديو)
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 7:38 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 8:00 GMT

أحدهم يكافح من أجل الحياة.. إصابة 16 شخصا بإطلاق نار داخل ملعب في الأرجنتين (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية أن لقاء بين فريقي لوخان ولياندرو نيسيفورو أليم في كرة القدم بالأرجنتين يجمع فريقي لوجان وأليم في ديربي محلي بالعاصمة بوينس آيرس في دوري

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ذكرت تقارير إعلامية أن لقاء بين فريقي لوخان ولياندرو نيسيفورو أليم في كرة القدم بالأرجنتين يجمع فريقي لوجان وأليم في ديربي محلي بالعاصمة بوينس آيرس في دوري الدرجة الرابعة، شهد فوضى إثر إطلاق نار في الملعب من طرف مجموعة من الأشخاص.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن مجموعة من ألتراس المشجعين وصلت إلى جانب الملعب وقامت بإطلاق النار على المشجعين المجتمعين في الحانات والبارات قرب الملعب بالإضافة للفوضى التي اجتاحت الجميع إثر المشاجرات ورمي عدة أشياء بين المجموعات المتصارعة.

وأدت الأحداث لإصابة مشجع مراهق يبلغ من العمر 18 عاما إصابة خطيرة حيث يقاتل من أجل الحياة و15 شخصا آخر بإصابات متفاوتة.

وتدخلت الشرطة الأرجنتينية لفض المشاجرات وتفريق المجموعات المتصارعة، واضطرت لإطلاق عيارات نارية مطاطية لتهدئة الأوضاع وفرض الأمن.

وألقيت قنبلة صوتية قرب دكة بدلاء الفريق الزائر واضطر الحكم لإيقاف اللقاء بعد 15 دقيقة من بدايته ثم قرر إلغاءه بعد إيصال اللاعبين لبر الأمان.

وأظهر مقطع فيديو شابًا يمسك ببطنه كان مغطى بالدماء وقدمت له خدمة الطوارئ الإسعافات كما تم نقل كل المصابين للمستشفى القريب ”نوسترا سينورا“ في لوخان.

وجاء في بيان لفريق لياندرو نيسيفورو أليم على صفحته في ”فيسبوك: ”لسوء الحظ، تم تعليق اللقاء الكلاسيكي بسبب حوادث، ما يجب أن يكون حفلة كرة قدم طغت عليه مجموعة من الأشخاص العنيفين“.

وقال موراسيو فابريغات مدرب لياندرو نيسيفورو أليم واصفا حالة اللاعبين خلال الأحداث: ”نحن داخل غرفة خلع الملابس، ليس لدينا مخرج لأننا لا نملك ميكروفونًا وننتظر معرفة كيف سنصل إلى المنزل، إدارة النادي معنا وأهل لوخان يحاولون أن يجدوا كيف يمكننا المغادرة“.

وأضاف المدرب: ”كنت أول من رأى أن شيئًا ما يحدث، اتصلت بالحكم الرابع وطلبت منه إيقاف المباراة، منذ تلك اللحظة طلبوا منا دخول الملعب، وبدؤوا في إلقاء الحجارة علينا وسقطت قنبلة عالية جدًا بالقرب من المخبأ. أعلم أنه حدث أمر خطير في الخارج، لكننا لا نعرف ما الذي حدث“.

ويملك لوخان 7 نقاط من 3 مباريات في المركز الرابع، في حين يملك لياندرو نيسيفورو أليم نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الـ16.

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